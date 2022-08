La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias de ese municipio, lo que generó polémica en redes sociales.

“Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo la funcionaria en un video.

En la grabación, también aseguró que 3 mil efectivos de la Guardia Nacional se unirán a 2 mil policías estatales para la protección de Tijuana .

“Así que tijuanenses continuemos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad”, aseguró la alcaldesa.

Durante la ola de violencia de ayer, señaló que se registraron 10 vehículos quemados y se está trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos.



Montserrat Caballero, Alcaldesa de Tijuana (MORENA) le dice a los delincuentes que le cobren piso a quienes no les pagaron! WTF

@cesarmty pic.twitter.com/qutdD1FAKw — Avi (@avieu) August 13, 2022

Se desata la violencia en Tijuana

La tarde y noche de este viernes, hombres armados prendieron fuego a por lo menos 10 unidades de transporte público en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate, informaron autoridades del estado.

Según la descripción de testigos, se trata de grupos de hombres armados, quienes amenazaron a los conductores de los vehículos, los obligaron a bajar junto con los usuarios, arrojaron gasolina y les prendieron fuego.

El gobierno del estado reconoció anoche los ataques a los vehículos e informó que no había reporte de personas heridas.



¡Sigue el terror! Este viernes sujetos armados prendieron fuego a unidades de transporte público en diferentes puntos de Baja California https://t.co/Z7JVDfoVf7 pic.twitter.com/BEvuMJz558 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2022

