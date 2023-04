El Refugio. Chis.- Un improvisado altar con flores, veladoras y los rezos de lugareños en el área del accidente guardan el luto y el dolor por los 55 migrantes fallecidos en el "puente de la muerte".

"La migración no es un placer, sino una necesidad. Chiapas de Luto. Pedimos investigación No más muertes. Solución", se lee en un cartel que alguien fijó sobre la barda donde quedaron algunas víctimas y lesionados tras el impacto.

Desde la noche del jueves esta colonia asentada en la carretera de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, no deja de expresar su dolor por las víctimas a quienes auxiliaron desde el momento en que el tráiler se proyectó contra el puente metálico peatonal.

Estamos de luto aunque los muertos venían de otros países, son seres humanos y muy pobres. Es muy triste lo que pasó, dijeron quienes este sábado acudieron con flores y veladoras.

Pedro Ruíz, el propietario de la vulcanizadora, donde a pocos metros quedaron las víctimas y la caja del tráiler con más de 160 migrantes , señaló que serán nueve días de rezos "por el descanso" de los fallecidos.

Los vecinos acuden y colocan veladoras y flores, por la noche rezan; anteayer un sacerdote ofició una misa nocturna.

Foto: Oscar Gutiérrez/EL UNIVERSAL

Los pobladores de El Refugio estamos de luto, aunque los muertos y lesionados venían de otros países, "son seres humanos y muy pobres Habrá nueve días de rezos a su memoria, y este domingo, Día de Guadalupe, se celebrará una segunda misa en el lugar".

Ruíz fue uno de los primeros que proporcionó auxilió la tarde del accidente antes de que llegaran las corporaciones de socorro. "Todo fue confusión y gritos de dolor".

"Ayudé a pasarles agua, limpiarles la cara llena de sangre y polvo. Los tuvimos que tender todos en la calle y del otro lado.

"Otros apoyaron, ayudaron a sacarlos, hasta que llegó la Policía, Bomberos, La Guardia Nacional y Migración; nos dijeron háganse a un lado ya nosotros vamos a trabajar", recordó.

El propietario de la vulcanizadora que atiende a transportistas y automovilistas a un costado del puente, consideró que no es probable que los vecinos ocultaran a migrantes de las autoridades migratorias .

"No creo que la gente los hayan ocultado para que no los detuvieran. Los ví caminando, se extendieron los que se salvaron; otros los encontraron ahí en el arroyo; salieron sin rumbo, no sabían a dónde iban", comentó.

Puntualizó que algunos pobladores refieren el sitio de la tragedia como " el puente de la muerte" porque ha habido otros accidentes también mortales.

Deysi Sánchez acudió este sábado de la colonia Las Granjas a elevar un rezo y expresar su duelo. Dijo que tanto el gobierno mexicano como de los países de los migrantes "deberían dar una miradita a su gente" que "hagan algo por su gente".

Enseguida cuestionó a las autoridades que no se percataron del tráiler cargado de migrantes.

"Por qué no los vieron, por qué fueron invisibles, por qué nadie dijo nada. Si vamos con un carro polarizado nos revisan hasta debajo de las llantas, por qué a un tráiler no. No se dieron cuenta".

La tragedia del jueves, "todo eso se pudo haber evitado, pero el hubiera ya no existe la desgracia, el dolor ya están", lamentó.

