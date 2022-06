Cecilia Monzón. Detienen a ex pareja de la activista asesinada en Puebla

El ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, ex pareja de la asesinada abogada y activista Cecilia Monzón, fue detenido en la capital poblana.



Fueron elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado quienes cumplimentaron una orden de aprehensión, sin que se conozca si su detención tiene que ver con el crimen de la activista.



De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el priista fue aprehendido en esta capital poblana.

El detenido es ex pareja de Cecilia Monzón asesinada el pasado 21 de mayo en el Periférico Ecológico, a la altura de la salida de Camino Real a Momoxpan del municipio de San Pedro Cholula.



El crimen de Cecilia Monzón, generó una gran conmoción entre la sociedad poblana, pues era conocida por su fuerte defensa de mujeres en condición de violencia familiar.



¿Quién era Cecilia Monzón, la activista asesinada a balazos en Puebla?

La abogada y activista Cecilia Monzón murió al interior de su camioneta la mañana de este sabado, por disparos de arma de fuego, cuando circulaba a la altura de Camino Real a Momoxpan y Periférico, en el municipio conurbado de San Pedro Cholula en Puebla.

De acuerdo con información de su blog personal, Cecilia Monzón fue una abogada litigante por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en Derecho Penal y Secretaria General del Comité Municipal del PRI en San Pedro Cholula.

Asimismo, participó desde las bases del PRI como coordinadora de jóvenes, coordinadora de gestión, coordinadora operativa, coordinadora general de campaña, Secretaria de Organización del Frente Juvenil, Consejera Política Municipal y Estatal, delegada del ONMPRI y Coordinadora de Promoción al Voto.

Colaboró en diferentes áreas del despacho Reyes & Asociados, pero estuvó de manera permanente en el área familiar, hasta que decidió litigar por su cuenta.

En los medios de comunicación hizo colaboraciones escritas para el Sol de Puebla, Poblanerías en Línea y actualmente trabajaba para el Periódico Quetzal. También participó como colaboradora en radio en los programas Zona de Fuego, Al Portador y Operación Periodista.

