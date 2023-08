Hermosillo.— “Desmiento al gobernador Alfonso Durazo, mi hijo no fue, mi hijo andaba en muletas, yo lo desmiento porque yo conozco a mi hijo, yo sé dónde estaba, sé que estaba enfermo”, dice la madre de Sergio Armando, el joven deportista acusado por la Fiscalía de Sonora de asesinar a Abel Murrieta el 13 de mayo de 2021.

La señora Dineth Moroyoqui comentó a EL UNIVERSAL que cuenta con el historial clínico de su hijo, donde refiere que el 15 de abril de 2021 estaba en urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque se le derramó el líquido de la rodilla izquierda.

“El problema era fuerte, estaba canalizado a cirugía, le hicieron estudios, pero estaba muy inflamado. Tenía que esperar para que lo operaran”, dijo la señora.

Sergio salió ese día del hospital con férula y muletas, le recetaron reposo por dos meses para que se desinflamara la pierna, recordó.

La programación de la cirugía para el mes de julio se pospuso porque era tiempo de pandemia.

“El doctor le dijo: vas a tratar de pisar con tu pie despacito, porque no va a haber operación, todavía no hagas esfuerzo en la pierna, no puedes jugar futbol, no puedes jugar basquetbol no puedes correr, porque si te lesionas otra vez la pierna yo no sé cómo te vayas a ir”.

Pasaron alrededor de siete meses para la otra cita, “entonces él ya empieza a pisar con el pie, aún anda con muletas, empieza a hacer poquitos movimientos”. Fue hasta febrero de 2022 que fue intervenido, le recetaron otros 15 días de reposo y apoyarse en muletas.

Sergio fue vinculado a proceso

El martes 22 de agosto el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó en la conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo que el pasado 19 de agosto fue detenido Sergio Armando “N”, alias El Checo y/o El Payaso, probable responsable material de los delitos de homicidio calificado en agravio de Abel Murrieta Gutiérrez.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el 13 de mayo de 2021 el aspirante a la presidencia municipal de Cajeme se encontraba realizando actos de campaña cuando fue sorprendido por Sergio “N” quien, junto con otra persona, aprovecharon el momento para atacarlo y privarlo de la vida utilizando un arma de fuego.

Sergio se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la comisión de los delitos homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos con premeditación, alevosía y ventaja.

Tras la aprehensión, familiares y amigos del joven refieren en protestas que fue detenido por supuestamente portar una bicicleta robada y fue incomunicado de su familia, privado además de una defensa.

Sobre estas aseveraciones la Fiscalía de Sonora emitió un posicionamiento: “De manera categórica se afirma que es falso que su detención haya sido un acto arbitrario, pues la misma derivó del otorgamiento de una orden de aprehensión girada por un juez competente, el cual analizó previamente las pruebas integradas en la investigación y fueron puestas a su consideración para solicitar dicha orden de captura.

También es falso que el hoy imputado fue víctima de una detención extrajudicial y que su captura se pretendió justificar bajo el argumento de que tenía en su poder una bicicleta robada. Tampoco es cierto que no haya sido respetado su derecho a una debida defensa y que esté incomunicado sin acceso a abogado”, dijo.

Identificado plenamente, dice gobernador

Asimismo, el gobernador Alfonso Durazo aseguró que el joven es culpable y faltan dos personas más por detener.

“Un coautor material y un autor intelectual están plenamente identificados, sabemos en qué ciudad se encuentran ambos y estamos trabajando en colaboración con autoridades de otro estado. Me voy a reservar la información buscando ejecutar la orden de aprehensión que ya tenemos”, sostuvo el mandatario.

Agregó que en el móvil del asesinato, una de las primeras hipótesis es el compromiso reiterado que expresó Abel Murrieta para combatir a los grupos criminales en el municipio.

De esta forma reiteró que el joven “está plenamente identificado, sin absolutamente ninguna duda y tenemos además testigos, no decimos más, testigos que están debidamente cuidados y protegidos como lo está también el detenido para evitar que haya agresiones contra ellos”.