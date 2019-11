Cancelan evento de México Libre por seguridad

Oaxaca.— La asamblea estatal de la organización México Libre, impulsada por el expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, fue cancelada ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el argumento de que no existían condiciones de seguridad.

Con ello también se canceló el proceso de afiliación de personas, ambos procedimientos son requisitos para constituirse en partido político, la aspiración de México Libre.

Aunque la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a protestar contra del evento de la organización política, programado para iniciar formalmente a las 11:00 horas, sólo llegaron una docena de maestros, quienes se mantuvieron a 200 metros de distancia y no realizaron manifestaciones.

Sin embargo, a las 10:35 horas, el delegado estatal del INE, Édgar Humberto Arias, llegó al lugar donde se desarrollaría la asamblea, junto con personal del órgano electoral, para notificar a los coordinadores de la actividad política que no se podría llevar a cabo su programa porque no había ninguna instancia del gobierno del estado para garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del personal del INE.

“Es una falta de respeto, porque finalmente las personas fueron convocadas a celebrar esta asamblea, de la constitución de este nuevo partido político México Libre. Ustedes me dicen que no hay las condiciones, estamos más de 380 personas que queremos constituir México Libre. No hay ninguna situación fuera de lo normal”, reclamó Sonia Leticia Martínez Canseco, presidenta de la asamblea.

El delegado del INE respondió que desde el sábado estuvo en contacto permanente con los organizadores, a quienes se les informó de la situación en la que ninguna instancia de seguridad pública del estado podía garantizarles la protección.

También recordó que en julio pasado una asamblea de 5 mil personas fue violentada por un grupo de 60 personas “con heridos y todo”.

En referencia a los maestros de la Sección 22 del SNTE, Arias advirtió que son gente que “no se tienta el corazón para agredir a quien sea, sean mujeres, niños, personas mayores”, tras aceptar únicamente realizar el proceso de afiliación de manera manual.

Finalmente, la asamblea y el proceso de afiliación fueron cancelados porque tras las palabras del delegado del INE, la gente prefirió abandonar el salón, y ya no se cumplía con el mínimo de asistentes requeridos.