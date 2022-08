Bloquean ferrocarrileros Puente Internacional en Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez.- La mañana de este lunes un grupo de ex ferrocarrileros y familiares, bloquearon en Ciudad Juárez el Puente Internacional Córdova Américas o Libre, para exigir al Gobierno Federal se cumpla con la indemnización por la privatización de los ferrocarriles.



Los ex empleados bloquearon la mitad del cruce fronterizo, afectando así el paso de ciudadanos a los Estados Unidos.



Los trabajadores de Ferromex exigen a las autoridades sean atendidas sus quejas, las cuales tienen que ver con daños que sufrieron desde hace 25 años, en temas como jubilación, liquidaciones y pensiones.



Al no ser escuchados por las autoridades decidieron esta mañana cerrar una parte del Puente Libre para llamar así la atención de la autoridad y ser atendidos.





Según se informó, en el país son cerca de 130 familias las que fueron afectadas en todo el país con la privatización del Ferromex.



Actualmente existe un ultimátum al Gobierno Federal a nivel nacional, para que antes del 17 de agosto se presenten avances por parte de las autoridades sobre el programa de compensación económica y justicia social para los ferrocarrileros.



De no tener solución, continuarán realizando este tipo de manifestaciones, según se informó.



La protesta afectó a decenas de ciudadanos que esta mañana buscan cruzar a los Estados Unidos, ya que está a la mitad del cruce fronterizo, sin embargo los manifestantes le está dando paso de entre cinco a diez minutos a los automovilistas que cruzan por el lugar, para que la afectación sea mínima.



En el lugar se encuentran autoridades tanto americanas del CBP, como mexicanas de la Guardia Nacional resguardando la zona, ya que hasta el momento la protesta es de modo pacifica.

