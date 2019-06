Bloquean en Oaxaca accesos al parque eólico más grande de AL

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Al menos 50 arrendatarios de tierras donde se asienta el parque eólico Bii Nisa (Vientos del Sur) de la empresa Eólica del Sur en Juchitán, mantienen desde las primeras horas de este lunes un bloqueo a las entradas y salidas del polígono para exigir a la empresa, que aglutina la inversión de la japonesa Mitsubishi Corporation, cumpla con los acuerdos pactados con ellos antes de que se aprobara la construcción en la Consulta Indígena.

Arturo Martínez Ruiz, uno de los arrendatarios, informó que piden una explicación y el pago de producción de los 21 días de diciembre del 2018, a partir del día en que entró en operación del parque, y que se atiendan las afectaciones temporales y permanentes a las tierras, ya que muchos ranchos están inundados por los desniveles en los caminos.

Exigen también la contratación de hijos de los arrendatarios en el parque, de igual forma piden que se les informe qué recomendados de los propietarios han contratado y bajo qué términos se realizan las contrataciones.

Además exigieron transparencia en el canje de las tarjetas de apoyo que reciben, pues argumentaron que los están obligando a cambiar en una ferretería que no posee productos para el campo.

“Se promueven como el más grande parque eólico de América Latina, pero aquí no cumplen con lo que prometieron. Y no es de ahorita. Llevamos desde diciembre planteando el problema, ya nos acercamos a ellos tres veces y nada, por eso decidimos accionar de esta manera. Aquí no nos vamos a levantar aunque nos vengan a intimidar con la policía estatal o municipal”, explicó el arrendatario.

El polígono Bii Nisa ( Vientos del Sur) está ubicado en Juchitán, mientras que el segundo polígono Stipa Bii (Fuerza del Viento) está ubicado en el municipio de El Espinal. En conjunto forman el primer parque eólico que se aprobó mediante la primera consulta indígena que realizó la Secretaría de Energía (Sener) durante la administración de Enrique Peña Nieto. Una consulta que comenzó el 20 de octubre del 2014 y concluyó con la aprobación del parque en julio del 2015, consulta que ha sido duramente criticada por organismos internacionales.

El parque cuenta con 132 aerogeneradores y fue inaugurado apenas hace 15 días, tuvo una inversión de mil 200 millones de dólares en una extensión de 5 mil hectáreas en terrenos de los dos municipios del Istmo de Tehuantepec. Produce hasta 396 mega watts de energía; en el polígono Bii Nissa están instalados 60 aerogeradores que producen 180 mega watts y en el polígono Xtipa Bii están 72m que producen 216 mega watts.

La empresa Eólica del Sur, el entonces gobernador Gabino Cué y el gobierno federal suscribieron el 1 de septiembre del 2015, después de que se aprobara el parque eólico, la promesa de construir un parque eólico para beneficio municipal con dos aerogeneradores, que sería operada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, instancia que ya posee un parque en Juchitán, cuya energía lo vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hasta ahora este proyecto no se concretó.

ml