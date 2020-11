"Batman" de Chiapas acusa a funcionario municipal de ordenar golpiza en su contra

San Cristóbal de las Casas.- Sergio Suriano, “el Batman chiapaneco” que presenta un espectáculo en las calles del centro histórico de San Cristóbal de las Casas, fue golpeado por integrantes de un grupo de choque presuntamente comandado por un funcionario de Servicios Públicos Municipales. La golpiza le dejó una fisura de cráneo.

En entrevista, Suriano relató ue el pasado domingo estaba con su vehículo entre las calles Cuauhtémoc e Hidalgo, cuando Augusto "N", coordinador de andadores del centro histórico, le pidió que se moviera del lugar. Él se negó porque tenía permiso del ayuntamiento para permanecer en ese punto.

Suriano sospecha que el funcionario pretendía que él lo sobornara para permitirle trabajar en ese punto. Como no lo hizo, la noche del lunes llegó con un grupo de choque, acusa.

"Este funcionario me estuvo atacando, solicitando que diera la mordida de inicio. La mordida, la mochada para el refresco... Que si no mostraba mi permiso, me mandaba Tránsito. Muévete o te voy a aventar a la gente, a las organizaciones", dijo el artista.

También lee: “Me voy a EU, aquí no hay oportunidades”, lamenta chiapaneco

Cuando Augusto "N" arribó al lugar donde se encontraba “El Batman” la noche del lunes, apareció un grupo de choque que inmediatamente comenzó a golpearlo.

Como resultado de la agresión, Suriano resultó con varios golpes en el cuerpo y con una herida de más de 4.8 centímetros en la cabeza —provocada por un golpe con un bastón de metal como los que usan los policías— que requirió de 12 puntos quirúrgicos en la Clínica del IMSS.

"El Batman" tuvo acercamiento con las organizaciones de ambulantes, quienes negaron que hayan participado en la agresión.

De acuerdo con su versión, el funcionario "lanza el primer golpe y me agrede físicamente, me amenaza y manipula a su conveniencia... no sé si yo tenía que entrar con alguna mordida con él".

Este martes, “El Batman chiapaneco” solicitó a los negocios que cuentan con cámaras de vigilancia las grabaciones del incidente, en los que —afirmó— se observa que Augusto "N" es quien pasa de las palabras a los golpes y enseguida entra en acción el grupo de choque.

Sergio Suriano también acudió ante la directora de Servicios Públicos Municipales para solicitarle el nombre del funcionario que lo agredió, pero no ha tenido respuesta.

Después de la agresión, “El Batman chiapaneco” ha gastado 14 mil 500 pesos en estudios, consulta médica y medicinas para confirmar que la fisura que tiene en el cráneo no provocaron daños en el cerebro.

Abogado de profesión, Sergio Suriano aseguró que durante la pandemia no ha tenido trabajo; pero ya que cuenta estudios de baile y coreografía, decidió salir a las calles de San Cristóbal de las Casas para trabajar con la botarga de Batman y poder llevar dinero a su hogar.

Finalmente, expresó que no pedirá la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ni denunciará ante la Fiscalía.

"Sería aventarme alacranes a la cara, pero creo en un Dios que es todo poderoso, quién es el único juez, quién es el único que determina y predispone la dirección de nuestras vidas y lo que tenga que pasar".

afcl/jcgp