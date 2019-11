Así se hizo el taco de carnitas más grande del mundo, en Querétaro

Desde las primeras horas del día, decenas de camiones cargados con carnitas y tortillas de maíz, comenzaron a estacionarse en las inmediaciones del Centro Histórico.

Poco a poco también llegaron estudiantes de gastronomía y trabajadores de distintos obradores; fueron cientos de personas las que trabajaron para elaborar el taco de carnitas más grande del mundo, con el que la ciudad de Querétaro ganó un Récord Guinness.

El taco gigante alcanzó 102 metros de longitud, para crearlo se necesitaron mil 500 kilos de carnitas y mil 200 kilos de tortilla de maíz. Este taco de enormes dimensiones fue montado sobre varios tablones, que a su vez fueron instalados sobre el andador Madero, en el corazón del Centro Histórico.

En esta actividad participaron locatarios, empresarios y estudiantes de gastronomía, quienes desde muy temprano recibieron los insumos comenzaron a trabajar, todos se colocaron alrededor de los tablones y tardaron horas en darle forma al taco, conformado por varias tortillas puestas una junto a la otra.

La actividad debía terminarse a las 2.30 de la tarde, ni un minuto más tarde, pues en ese momento las autoridades de Récord Guinness, que veían la elaboración del taco a través de internet, realizaron las evaluaciones correspondientes; si el taco no medía más de 100 metros, el récord no podría romperse.

Llegada la hora, las cientos de manos dejaron de trabajar, se tomaron las medidas correspondientes y sí se alcanzó el reto, pues el taco midió 102 metros de largo. Al enterarse de la noticia, las personas que elaboraron el taco saltaron de alegría, aplaudieron y se abrazaron, el arduo trabajo de las más de 5 horas había valido la pena.



Los turistas que esperaban los resultados, y que a lo largo de la mañana se acercaban a preguntar de qué se trataba tanto alboroto, también aplaudieron pues la alegría invadió a todos los presentes.

Después del anunció oficial, de “Sí alcanzamos el récord”, vino la repartición de las carnitas, el taco fue desmontado y dividido en cientos de micro taquitos para compartir con la gente.

“Me da dos tacos para mi familia”, · A mí también debe unos taquitos”, “¿Me pasa por favor otra tortilla?”, eran los comentarios frecuentes en la zona, aunque también hubo personas que pedían carnitas para llevar, “¿Oiga, y no podré llevarme unos dos kilos de carnitas para mi casa?”.

Aarón Chávez, unos de los chefs organizadores de dicha actividad, expresa la importancia de resaltar mundialmente la comida mexicana.

“Nos llevó tres horas hacer el tejido de la tortilla para darle forma al taco, porque no es solo poner una tortilla y ya, tenia que ir entretejida con palillos, como en todo, aquí también tuvimos contratiempos, algunos alumnos no tenían claro cómo elaborar el tejido y tuvieron que aprenderlo en el momento, al final nos faltaban tres metros para llegar a la meta, pero afortunadamente hasta nos pasamos por unos metros más cuando interviene tanta gente no tienes control absoluto”.

“Ahora es el momento de Querétaro, elegimos elaborar un taco porque es la comida que más se come en Querétaro. Un taco de carnitas se come en cualquier municipio, en cualquier esquina, en cualquier mercado y también en unos 15 años, en una boda. Nos queda claro que las alianzas nos hacen salir adelante, por ejemplo para lograr esto nos unimos gobierno, universidades y empresarios”, comenta.

Por su parte Alejandro Paredes Reséndiz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio en Querétaro, celebra que empresarios y universitarios unan fuerzas para romper este tipo de récords y abonar a que Querétaro se difunda como destino turístico. Reitera que este es el primer record guinness obtenido por la capital del estado.



Señala que lo más difícil de romper el récord guinness con la elaboración del taco más grande del mundo no es la fabricación del taco, sino cumplir con todos los requisitos pedidos por Guinness.

“Guines te pide que trabajes con obradores certificados, que tengan historia en Querétaro, fueron 4 obradores de Querétaro y 2 de Santa Rosa Jauregui. La inscripción a Guinness cuesta 160 mil pesos, una vez que te registras debes explicar paso a paso todo lo que quieres hacer y después de eso Guinness te autoriza, entonces tienes que explicar qué vas a hacer, quién y cómo lo vas a hacer así como qué notarios te van a evaluar, cuántas personas de salubridad, debes cumplir con todo esto, que las carnes sean de buena calidad, que las personas estén uniformadas, etc”.

“Ahora con toda la tecnología, el personal de Guinness no está aquí presencialmente, sino que hacen una transmisión en vivo y ahí ellos van revisando todo, por eso todo fue milimétrico, porque nos estaban evaluado. Ya sólo falta que me manden el significado para que Querétaro forme parte del libro Guinness”.

Alejandro Paredes señala que él realizó la solicitud ante Récord Guinness para la elaboración del taco más grande del mundo, sin embargo, una vez que esté listo el certificado, este se expedirá a nombre de la ciudad de Querétaro.