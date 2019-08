Aparecen traidores en padrón para elección interna del PRI, señala Omar Fayad

Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses consideró que el padrón que se utilizó para la elección de la dirigencia nacional del PRI no fue el adecuado, pese a la validación del INE, ya qué hay militantes de cepa que no aparecen y traidores “que ya hasta se largaron”, aún permanecen vigentes en las listas.

El mandatario estatal dijo que esta elección no representa ni de lejos la verdadera fuerza del PRI, debido a las pocas casillas y a un padrón poco adecuado y condiciones que se tendrán que mejorar.

Dijo que el PRI llega a la elección en una situación compleja después de la derrota del año pasado, en donde se deben de reinventar y permitir una lección libre y democrática, además aseveró que en Hidalgo no hubo ninguna línea, no se dio ni cómo priista, ni cómo gobernador, ya que no tiene ningún compromiso con alguna de las fórmulas participantes.

Se realizó la elección conforme a un padrón que el INE permitió y como lo determinó la Comisión de Procesos Internos, lamentó que en este proceso miles de verdaderos priistas se quedaron fuera y los traidores todavía aparecieron.

El gobernador hidalguense consideró que tras esta elección los agoreros de que su partido desaparezca están equivocados, ya en la elección del 2000 dijo, vivieron una situación similar y no solamente pudieron recuperarse sino ganar nuevamente la presidencia.

Sobre la propuesta del gobierno federal de reducir el financiamiento a los partidos políticos, dijo estar de acuerdo en que ese dinero se envié al combate de la pobreza, destacó que se deben de buscar algunas alternativas de financiamiento.

Además consideró que el Gobierno no retira la totalidad de los recursos ya qué hay grupos oscuros que podrían intentar apoderarse de los partidos para poner candidaturas, estos grupos dijo, son poderosos económicamente e incluso están en el crimen.

Esta propuesta como otras que han sido apoyadas por su gobierno ha sido bajo una convicción y respeto del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que el PRI puede ser una oposición responsable en donde no se busque abollar la investidura presidencial.

De la buena relación que tiene con el mandatorio nacional señaló, han sido los propios priistas los que más han criticado esta postura, son los viejos dinosaurios que han perdido sus prebendas, han perdido puestos de poder y eso es de lo que se debe de limpiar en el PRI.

Son priistas mientras tienen algún cargo o están en alguna nómina especial, eso se debe desaparecer, “que se larguen ya”, refirió.

rmlgv