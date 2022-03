Anuncia NL cobertura universal contra cáncer de mama

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció este miércoles el programa de cobertura universal contra el cáncer de mama, dirigido a mujeres que no cuentan con seguridad social, con el fin de reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad.

El mandatario informó que este programa tendrá un fondo inicial de 173 millones de pesos e iniciará el próximo viernes 1 de abril.

Durante un evento, en el que estuvo acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez, el gobernador aseguró que será único en su tipo en el país ya que atenderá a las mujeres con esta enfermedad durante todo su proceso, desde la prevención y hasta el tratamiento.

“En este Nuevo León no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y creo firmemente que ésta que es una de las causas de mayor mortandad, el tema del dinero no puede ser el diferenciador entre recibir o no un tratamiento, por eso decimos que en Nuevo León vamos a darlo todo”, expresó.



Este es el segundo programa de cobertura universal contra el cáncer que implementa el Gobierno de Nuevo León, después del de atención a niñas y niños.

García Sepúlveda dijo que fue un error del Gobierno federal el desaparecer este tipo de programas, y consideró que el anterior gobierno estatal pudo hacer un programa de cobertura universal, pero siempre vivieron bajo una falacia de que no existe dinero en las arcas estatales.

“Sí hay dinero y se va a invertir en donde se merece invertir, que es en la salud de los neoleoneses, y sí hay dinero pero se tira en proyectos faraónicos, se tira en ocurrencias, en duplicidades, en firmas, en campañas políticas, en cobijas, en suegras y por eso no podíamos darles la cobertura que ustedes requerían”, indicó.

“Pero hoy este Gobierno rompe esa falacia y les decimos que no hay corrupción y que el dinero se va a cuidar y se va a invertir donde se merece, en la salud, en la educación, y en la infraestructura de nuestro estado.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León, recordó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, y que durante 2021, en la entidad fallecieron 447 mujeres por esta enfermedad.

“Este día marcará la diferencia en el futuro de la salud de las mujeres en nuestro estado. Cuidar la salud de las personas de Nuevo León representa uno de los pilares más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad”, dijo la funcionaria estatal.



¿A quiénes beneficia?

Este programa está dirigido a personas que nacieron en Nuevo León y que no sean derechohabientes de ningún servicio de salud.

Se considerará la cobertura desde la prevención, incluyendo el tamizaje por medio de mastografías, el diagnóstico en los casos de sospecha de cáncer de mama, la atención integral, seguimiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, y rehabilitación.

Para ello, la Secretaría de Salud cuenta con 21 mastógrafos distribuidos a lo largo y ancho del estado.

Las pacientes se atenderán en los diferentes centros de los servicios de salud de Nuevo León, como la UNEME de Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de la Mujer, el Hospital Regional Materno Infantil, y el Hospital Metropolitano; así como en el Hospital Universitario y el Hospital San José del sistema TEC Salud.

