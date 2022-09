Américo desmiente que su hijo tenga cuentas bancarias en Holanda

Ante las versiones periodísticas que involucran al hijo del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villareal, con cuentas bancarias en instituciones holandesas, el propio morenista mostró hoy documentos del SNS Bank, y aclaró que los estados de cuenta bancarios específicos no pertenecen a dicha institución financiera.

Por medio de documentos, la institucion neerlandes aseguró que las cuentas bancarias del hijo de Villareal Anaya "no son estados de cuenta bancarios de SNS Bank".

"Esta declaración del banco apoya mis conclusiones sobre que los estados de cuenta bancarios son falsos y que la cuenta no existe", se lee en una declaración de una firma de abogados mostrada por Villarreal.

En dichos documentos la firma de abogados detalló las irregularidades en las supuestas cuentas del hijo del gobernador electo, pues, dice "que estos estados de cuenta bancarios son falsos y han sido falsificados".



Finalmente, en documento concluyó:

"El número de cuenta bancaria no coincide con el nombre del Sr. Villarreal Santiago, puedo concluir que la mencionada cuenta bancaria no existe y ciertamente no está abierta por y/o a nombre del Sr. Villarreal Santiago".





"Documentos exhibidos son apócrifos": Américo Villareal

Este miércoles, el tamaulipeco dijo que el banco confirmó que no se han registrado transferencias o depósitos a su nombre en dicho país europeo.

En conferencia de prensa, el gobernador electo presentó a los medios de comunicación documentos oficiales que comprueban que las versiones periodísticas que involucraban a su hijo con cuentas bancarias en instituciones holandesas son totalmente falsas y que los documentos exhibidos son apócrifos.

“Aquí está la respuesta que finalmente se tardó en poderse hacer porque tuvimos que conseguir un Notario Público especializado en Holanda, en los Países Bajos, para desmentir el dicho de la cuenta de banco de mi hijo Humberto Francisco Villarreal Santiago en este banco holandés y aquí está la respuesta”, dijo.

Acompañado por su esposa, la doctora María Santiago de Villarreal, el próximo gobernador del Estado explicó que la documentación está redactada en inglés, pero que esta misma tarde se tendrá la traducción y estará disponible para ser consultada por los medios de comunicación.

“Los números de cuenta que ahí se exhiben y el nombre de mi hijo que no es una costumbre que el banco así lo haga si no sea siempre por iniciales, no hay ningún antecedente de un depósito o de un número de cuenta en ese sentido o en un cruce de la información que se buscó intencionalmente y tercero que esta notaría pública hizo el intento en repetidas ocasiones o en unas ocasiones de poder hacer depósitos a esa cuenta con ese número o ese nombre y siempre fue rechazada diciendo qué esta cuenta no tenía validación y nunca había tenido presencia en esta institución bancaria”, explicó.

Con esta prueba, insistió, se confirma que el documento exhibido por un columnista en un medio de comunicación nacional es apócrifo, como todos los que se han exhibido desde la campaña política tratando de involucrarlos a él o a su familia en actividades ilícitas.

“Los que estamos aquí sabemos que ha sido costumbre de este gobierno para fabricar expedientes, para difamar hipócritamente y crear también con esa expectativa y bajo esos argumentos órdenes de aprehensión totalmente falsas en base a notas periodísticas que ellos mismos crean, páginas que ellos mismos crean ustedes aquí también lo compartimos en el transcurso de la campaña cuándo salió el famoso Dallas Chronichles donde lo llenaron de basura y tenían una página dos días de haberse construido pero como le ponen Dallas Chronichles creían que nos la íbamos a comer, que nos la íbamos a pasar pero sabemos de su falsedad”, indicó.

“Esa es su forma de gobernar con el miedo, con la intimidación, con la extorsión; no conocen otra forma de hacer política”, aseveró.

