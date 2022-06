Alcalde se va a Miami sólo “para ver una planta recicladora”

El que dejó a varios con la ceja levantada en Sinaloa, nos cuentan, es el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres (Morena), pues se está volviendo viajero frecuente con cargo al erario. Nos indican que don Guillermo empacó y viajó con dos acompañantes más a Miami, Florida, en Estados Unidos, por cuatro días “para ver con sus propios ojos cómo opera una planta de reciclaje”, según argumentó. Sin embargo, nos recuerdan que en agosto pasado se fue a Mission, Texas, para “gestionar” vacunas que nunca llegaron; un año antes se fue a Madrid, España, a la Feria Internacional de Turismo, y en ambos casos los gastos no fueron transparentes, además de que prepara sus mejores galas para volver a Madrid en octubre próximo. ¡Volare, oh, oh!

Consiente edil panista a papás

La que está en boca de más de una esposa en Tamaulipas, nos comentan, es la alcaldesa de Xicoténcatl, Noemy González Márquez (PAN), pero no piensen mal, es por el evento que realizó el pasado martes para festejar a los papás, al que sólo pudieron ingresar adultos y donde “echó la casa por la ventana” con la rifa de enseres domésticos, motocicletas y amenizada por la influencer Karely Ruiz. Nos explican que Karely es una de las cinco famosas mejor pagadas por la plataforma OnlyFans, por lo cual su presencia fue ovacionada por los caballeros, al grado de que una persona en muletas se olvidó de ellas para subir al estrado, lo que ocasionó que le gritaran “¡Santa Karely!”. ¡Qué tal!

¿Retrasarán autopsia a Debanhi?

A más de dos meses del hallazgo del cuerpo de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León, nos comparten que el caso sigue teniendo tropezones, a pesar de que autoridades federales y estatales anunciaron que este 30 de junio la Fiscalía Especializada en Feminicidios solicitará a un juez permiso para la exhumación del cuerpo. Nos cuentan que la nueva autopsia podría retrasarse, debido a que el perito guatemalteco que participará en la diligencia contrajo Covid-19, por lo que habrá que esperar su recuperación y, aunque el padre de la chica, Mario Escobar, confía en que el juez autorice rápido y sin objeciones la exhumación y el estudio forense, dependerá de la celeridad que le den las autoridades para esclarecer el caso.