Tras los últimos hechos de violencia ocurridos en San Luis Río Colorado, Sonora, donde murieron un periodista y un policía en una agresión armada contra elementos de seguridad, el alcalde Santos González Yescas dijo que "fue un ataque despiadado".

Responsabilizó al fiscal del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, de la situación de inseguridad que priva en la corporación y abiertamente dijo: "La Fiscalía nos trae".

El presidente municipal emanado del partido Morena, que se encuentra en su quinto año de gobierno, tras una reelección en el 2021, pidió a su "buen amigo el gobernador Alfonso Durazo que ponga orden con el fiscal Gustavo Rómulo Salas, que ponga un 'hasta aquí de lo que nos está sucediendo en San Luis Río Colorado y en otras partes del Estado".

Desde su perspectiva, hizo una narrativa cronológica con especial atención al gobernador y a la secretaria de Seguridad Pública del Estado, María Dolores del Río de los eventos de violencia que han sucedido en los últimos días, en esta ciudad fronteriza.

Aquí la cronología

El lunes 18 de septiembre, mientras se encontraba en un evento, dijo que fueron sorprendidos en Palacio Municipal con un grupo de elementos de la Marina que intentaba detener al subdirector de seguridad pública, Martín Ochoa quien tiene abierta una carpeta por supuesta extorsión "y otras cosas".

"Se dice que él y otros dos policías privaron de la libertad a un joven -Rafael Gaspar Alvarado Espinoza- el día 5 de febrero que es totalmente mentira, ellos cometieron un error 20 días antes, estar en su casa, pero hasta ahí, ellos lo tienen documentado por parte de la Fiscalía y vinieron por él".

El alcalde se pregunta ¿por qué la forma, a Palacio Municipal?, ¿qué quiso demostrar la Fiscalía General de Justicia del Estado?

Por otra parte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con un grupo de élite de la Marina, junto con un Ministerio Público Federal persiguieron a otro mando de policía, Miguel Amaro Ruiz, comandante de la Policía Preventiva, quien se refugió en la comandancia.

Narró que cuando estaba en el evento de banderazo de unas obras, le llamó el Secretario del Ayuntamiento y le dijo: "Presidente, tenemos problemas aquí en Palacio Municipal llegó la Marina a querer llevarse al comandante".

"Yo me regreso inmediatamente a palacio, cuando me regresé ya no estaban los marinos y el pretexto de ellos fue de qué vinieron nada más a coordinación".

Comentó que desde que llegó el grupo élite al municipio, platicó con ellos y los invitó a la Mesa de la Estrategia de la Paz y la Seguridad implementada por el Presidente y no asistieron.

"No sabemos qué han hecho en San Luis, porque no nos informan en la Mesa de la Estrategia de la Paz y la Seguridad, yo soy el que presido las reuniones cuando asisto y al menos es una vez a la semana"

Se le hizo raro que al evento también llegaron los elementos de la Marina, "pero también había periodistas, o sea, todo estaba fraguado y eso nos tiene indignados".

"Yo les aclaro que no le entro a las provocaciones ese ha sido siempre mi política, pero ahorita tengo que informarle a toda la gente lo que está sucediendo en nuestro municipio", expresó.

Eso es en cuanto al lunes 18 de septiembre, pero no han cesado las amenazas, hasta el día sábado cuando llegó un contingente de 20 vehículos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para ir a catear tres casas, donde en dos de ellos se llevaron a dos policías.

"Que porque tenían armas y mira lo que sucedió ayer por no tener armas, a nuestros policías".

"A los elementos detenidos les van a llevar un proceso, una de los policías es la esposa del comandante Amaro, porque llegaron a su casa yo tengo toda la confianza de qué va a salir inmediatamente"

"Al otro policía porque le encontraron un arma no registrada, esperemos también que lo más pronto posible se subsane eso, nuestros policías no son delincuentes, nuestros policías son los únicos que le entran a combatir a la delincuencia organizada en nuestro municipio por eso tengo toda la confianza en nuestro comandante Gerardo Ramírez Camacho".





El alcalde sanluisino lanzó un desafío a las más altas autoridades: "espero que no se les ocurra siquiera decir que van a cambiar de mandos porque aquí el de la facultad es la del Presidente Municipal con el Cabildo y nosotros mandamos".

"No es amenaza ni mucho menos, pero si tengo que decirles que quede clara nuestra postura", aseveró.

Acusa calumnias

González Yescas reprochó que con estas acciones "lo único que han fomentado es el odio, el rencor, la ambición, las calumnias, la intriga entre la clase política y nuestros adversarios de San Luis Río Colorado y al centro del Estado en Hermosillo donde dan información, la editan, lo manejen con bots".

"Ya sabemos por dónde viene todo, no lo vamos a aceptar, menos está agresión que estamos sufriendo", expresó.

En el ataque armado ocurrido en los últimos minutos del domingo 24 de septiembre, en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada entre calle Jesús García e independencia en la colonia Aviación, fallecieron el policía Juan Francisco Portela Hernández y el periodista Jesús Gutiérrez Vergara, director de Notiface Prensa Digital.

Resultaron tres policías lesionados: el dueño de la casa, Alfredo Fragoso quien es atendido en Yuma Arizona, por la gravedad de las heridas; Nicanor Cortés que está en estado grave y también Héctor Guzmán quien se reporta estable.

Tras la agresión armada, elementos de la corporación municipal junto al Ejército y la Guardia Nacional, han detenido a tres personas y aseguraron un vehículo tipo pick up con reporte de robo y dosis de droga, informó.

"Tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque ya la Fiscalía nos trae", reveló al hacerle la petición al gobernador Durazo de poner orden con el fiscal del Estado.

Mientras estas cosas suceden en Sonora, el gobernador Durazo se encuentra en la ciudad Yunlin, Taiwán en reuniones de trabajo con directivos de la empresa Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd., la cual ha mostrado un gran interés en instalarse en Sonora.

axl/rmlgv