"Al Gobierno le urgen distractores", dice Cabeza de Vaca sobre alerta migratoria y orden de aprehensión en su contra

Ciudad Victoria.- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó esta tarde que su defensa aportará la información pertinente, en relación a la alerta migratoria y una orden de aprehensión en su contra.

“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política”, tuiteó a través de su cuenta personal.

García Cabeza de Vaca añadió que, “al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente” .

Y agregó: “Basta de perseguir opositores”.

