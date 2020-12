Ahora Regidor de Torreón promueve también dióxido de cloro contra el Covid

Torreón.- Otro político de La Laguna se sumó a promover el dióxido de cloro como producto para combatir el Covid-19.

En esta ocasión fue el onceavo regidor del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo González Madero, quien aseguró que lleva años consumiéndolo sin ninguna afectación.

A través de un video que publicó en su página de Facebook, el regidor panista refirió que no puede quedarse callado ante lo que ve, y pidió a las autoridades que chequen el dióxido de cloro: “no se cierren, no sean obtusos”, dijo.

En el video aclaró que su mensaje es a título personal y no como regidor, pues no quiere afectar al Cabildo, al Ayuntamiento, al alcalde o al Partido Acción Nacional (PAN) que pertenece.

“En mi familia conocemos el producto desde hace muchos años y lo hemos utilizado para distintos tipos de enfermedades, todos con resultados positivos”, mencionó.

Recientemente el alcalde del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, Jonathan Ávalos (Morena), había anunciado que entregaría dosis de dióxido de cloro a la gente que lo deseara, sin embargo, la entrega está detenida debido a oficios que el edil maderense recibió por parte de la Secretaría de Salud Estatal y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.

El regidor González Madero felicitó en su mensaje al alcalde Ávalos “por las agallas para desafiar a las distintas autoridades de gobierno porque antepone la vida humana a las leyes, reglamentos o permisos. Porque está convencido, al igual que un servidor, que esto sirve para ayudar a la gente”:

Eduardo González mencionó que en su historial de consumo de dióxido de cloro, nunca ha tenido un efecto secundario. “Yo tengo años consumiéndolo, por favor”.

Aclaró que no es doctor, ni químico, pero recalcó que tiene sentido común y ha visto cómo le ha beneficiado a la gente que lo ha consumido. “No hay que ser hipócritas. Son vidas humanas. Si no van a ayudar, que no estorben”, comentó.

afcl/rcr