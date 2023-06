Aguascalientes.- El aspirante presidencial Adán Augusto López anunció que destinará una tercera parte del financiamiento que le asignó Morena para la renovación del centro de salud de Rincón de Romos, Aguascalientes, y el resto será para dos municipios de Guerrero y Veracruz.

Sostuvo que no necesita de viáticos para estar luchando por la transformación del país. “¡A poco si llego a su casa no me invitan un plato de frijoles con arroz y una tuna”, dijo la tarde de este martes en esta ciudad!”

En un evento público reiteró que de manera oficial rechazó el financiamiento asignado por su partido (5 millones de pesos a cada una de las corcholatas para sus giras).

“Espero que no me lo tomen a mal, porque yo había ofrecido que en Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz, que son dos de los lugares más olvidados del país, se pudiera invertir ese dinero para fortalecer, para renovar los centros de salud, espero que no se enojen porque ahora lo vamos a partir en tres, también para Rincón”, agregó.

El aspirante presidencial se reunió esta tarde con mujeres y hombres del campo, y escuchó la queja de una de ellas, porque en el centro de Salud de San Juan de la Natura sólo hay médico los lunes y los viernes, y si se enferma de “la panza” cualquier otro día se tiene que encomendar al Señor de Las Angustias, patrono de la ciudad.

“¿Se siente bonito tener un presidente como AMLO?”

“Quién es el hermano de López Obrador”, “vamos a ver de qué lado masca la iguana”, expresó con micrófono en mano una activista, ubicada a un costado del exsecretario de Gobernación.

En el acto, el aspirante presidencial dijo a los asistentes que ellos son quienes llevaron a López Obrador a la presidencia y por eso hoy hay una pensión universal para los adultos mayores.

“¿No se siente bonito que tengamos un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, comprometido con ustedes?”, preguntó.

“Cuándo alguno de los desalmados que estuvieron en la presidencia habían enviado algo así; esa pensión para adultos mayores surgió de la cabeza, pero sobre todo el corazón de Andrés Manuel López Obrador, por eso tenemos que seguir apoyando a este movimiento de transformación, para que nunca más haya olvidados, para que nunca más a un adulto mayor le falte la pensión”, alentó.

López Hernández enfatizó que la lucha del movimiento de transformación nacional, la lucha del Presidente de la República es porque ustedes tengan mejores condiciones de vida, que haya igualdad.

“Miren yo he venido hablando del piso parejo, pero eso del piso parejo puede ser un discurso político si no somos capaces de hacer todo para que cambie la realidad hasta el último rincón de México”.

Que no haya ni un habitante aquí que no tenga acceso a salud pública, que no estemos sufriendo porque en los centros de salud de las comunidades de Rincón no hay médico o no hay medicina, por eso hay un sistema IMSS Bienestar que se está consolidando.

Destacó que el movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador se fue construyendo plaza por plaza, casa por casa, con ustedes, con los anónimos de siempre, con la gente que no pide nada para estar acompañando la transformación de México.

El tabasqueño ofreció que el 14 de septiembre regresará a Rincón de Romos a visitar el museo de la Insurgencia y la parroquia del señor de las Angustias.











