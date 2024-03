Monterrey, 19 de marzo.- Al cumplirse este martes 14 años de que fueron ejecutados extrajudicialmente por militares, los familiares de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, e integrantes del colectivo “Todos somos Jorge y Javier” realizaron una ceremonia donde inauguraron un mural en su memoria y señalaron que si bien es un avance que los elementos castrenses hayan sido condenados a 90 años de prisión, todavía no hay justicia completa.

Puntualizaron que los cinco militares condenados por homicidio calificado con agravantes, apelaron la sentencia que dictó en su contra el pasado 13 de octubre, el juez cuarto de distrito en materia penal de esta ciudad, José Reynoso Castillo (un sexto participante en la ejecución extrajudicial permanece desaparecido), y están atentos para que se ratifique dicha resolución; pero además falta que se castiguen los delitos relacionados con el caso, por abuso de autoridad, exceso de fuerza, alteración de los hechos, falsedad en declaraciones y robo de identidad para hacerlos pasar como sicarios, cuando eran estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey.

Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, declaró que era obvio que los militares no iban a estar conformes y apelaron la sentencia, “y está en proceso, no hemos sabido nada, sabemos que hay audiencias, pero no estamos informados, únicamente nos mandaron una notificación en donde nada más están esperando que el magistrado ratifique o lo que tenga qué hacer, esperamos que ratifique la sentencia de los 90 años”.

Sobre los otros delitos, expresó doña Rosa Elvia, “estamos esperando porque no se ha podido hacer la primera audiencia, porque aún no llega con el juez (el caso), ya ha habido dos ocasiones en las que se pospone la audiencia y no sabemos nada de eso. Sólo nos toca esperar”. Consideró en entrevista que “si esos delitos no se hubieran cometido, tal vez los muchachos estuvieran con nosotros”.

Lo que falta, a 14 años de estos hechos, es que se juzguen estos delitos, ya se limpió el nombre de los muchachos en 2019 (cuando el Estado mexicano pidió perdón), ya hubo una sentencia de 90 años. Con eso se ratifica que eran realmente estudiantes, inocentes y que todo lo que se dijo de los militares era cierto, que ellos fueron los que los asesinaron”.

Lo único que nos faltaría es que se castiguen estos delitos administrativos, y que nunca se pierda la memoria, para lo cual el colectivo Todos Somos Jorge y Javier, solicitó formalmente al gobierno estatal que la estación de la Línea 5 del Metro -en proyecto- que se construya frente al Tec, se denomina Estación Estudiantes Jorge y Javier.

Otra exigencia fundamental que hicieron los familiares e integrantes del colectivo es que no se repitan este tipo de hechos, que fueron práctica frecuente durante la denominada Guerra contra el Narcotráfico. toda vez que varios de hechos de alto impacto sucedieron en Nuevo León.

Entre estos cabe mencionar el asesinato del doctor Otilio Cantú, el 18 de abril de 2011, acribillado por militares que cumplían funciones de policías estatales, cuando se dirigía a su consultorio; así como la ejecución extrajudicial de la pareja formada por Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años de edad, trabajadores de una maquiladora de Anáhuac al norte de la entidad, los cuales habían quedado en medio de fuego cruzado entre militares y sicarios. Al terminar la refriega, con las manos en alto dijeron a los efectivos del Ejército que eran civiles y pidieron ayuda ya que Juan Carlos estaba herido, pero fueron rafagueados.

“Yo recuerdo que cuando encontramos el cuerpo de Jorge y Javier (en el Anfiteatro), nos entrevistaron saliendo del MP, y lo primero que les dije fue: Dios quiera que si no son los primeros que sí sean los últimos en ser víctimas de esta llamada guerra contra el narcotráfico, y lamentablemente no fueron los últimos, fueron cientos y cientos de más estudiantes y civiles, yo creo que por el mal trabajo que se estaba realizando en aquel tiempo”, señaló Rosa Elvia Mercado.

Agregó, “si todas las familias de todas esas víctimas que partieron (por esa guerra) también lucharan por la justicia, yo creo que fueran menos (víctimas), pero lamentablemente no todos tienen el recurso, y el apoyo que uno ha tenido”.

Señaló “en muchas ocasiones nos dijeron que como eran estudiantes del Tec”, han dado esta lucha que ya llega a 14 años, pero no es así, “es porque Dios puso en el camino a gente joven para acompañarnos en esta lucha tan difícil, si estuviéramos nosotros solos, no hubiera sido igual”, con este impacto que tuvo a escala nacional.

“Invito a todas las personas que han sufrido lo que nosotros sufrimos, a que luchen, porque sí se puede. Se batalla, hay muchos obstáculos que se presentan en el camino, pero de la mano de Dios, sí se puede”, comentó Rosa Elvia Mercado.

Recordó que hubo mucha gente que quiso desanimarlos. “Nos decían que no le moviéramos, que estábamos luchando a contracorriente, que era un monstruo lo que teníamos frente a nosotros porque eran militares, y más en este gobierno que los militares ahora quieren que hagan de todo”.

Mencionó que hasta gente que los amaba decían "es que ya no vayan, ya déjenlo, no van a lograr nada. Pero nosotros seguimos firmes porque Dios siempre nos ha dicho que sí se puede".









