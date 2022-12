Yalitza Aparicio: 7 actuaciones luego de triunfar con la película Roma

Yalitza Aparicio llegó muy lejos tras su exitosa participación en “Roma”. La maestra con cero experiencias en la industria del entretenimiento supo ganarse su lugar en el corazón de la gente y en la lista de mujeres más buscadas por los productores. Y si bien suele ser muy poco apegada a las cámaras lo cierto es que no puede evitar que su nombre ocupe los digitales.

Hace poco Yalitza Aparicio confesó que su mayor anhelo luego de la película dirigida por Alfonso Cuarón fue lograr obtener papeles en donde no fuera “indígena o empleada”. Poco a poco ha ido logrando su objetivo. “Es uno de los siguientes pasos con los que ya estamos trabajando”, sostuvo.

Incluso, Yalitza Aparicio reveló que “una agencia me dijo que no cambie nada, para mí eso ya es un avance, otra me indicó que buscara papeles en los que no me encasillen”. A la fecha ya ha logrado integrar varios éxitos, aunque son siete los más destacados para la pantalla chica y grande. Repasemos.

Estas son las 7 actuaciones de Yalitza Aparicio luego de “Roma”

Uno de los primeros trabajos de Yalitza Aparicio fue su pequeña participación en Plaza Sésamo. Allí deslumbró junto a Abby en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este video del 2019 se volvió tendencia mientras la maestra le enseñaba cómo deben luchar las niñas para que sus sueños se vuelvan realidad.

Gracias a su activismo social, Yalitza Aparicio fue convocada para ser parte de uno de los videoclip de Mon Laferte. Fue en el 2019 donde apareció con pañuelo verde en las imágenes de la canción “Plata ta tá” que contó con la colaboración del Guaynaa.

En el 2020, Yalitza Aparicio fue convocada para el cortometraje “El renacer de una industria” donde compartió elenco con Tenoch Huerta. En el 2021 también se animó al terror y participó en la serie “Bite Size Halloween”.

En el 2022 Yalitza Aparicio le dio vida a Paulina en la película “Presencias” cuya dirección estuvo a cargo de Luis Mandoki. Ese mismo año fue convocada para ser parte de la comedia “Los Espokys” cuya producción estuvo en manos de HBO. Por último, la actriz viene de lucirse con su actuación en la remake de la serie “Mujeres asesinas”.