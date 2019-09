¿Venganza? La de Yolanda Andrade contra Verónica Castro

Venganza, rencillas recientes. Es lo que, nos cuentan sus cercanos, hizo hablar a Yolanda Andrade en torno a una supuesta boda con Verónica Castro en Amsterdam. Así, algo que quedaría como una broma o anécdota divertida, una década después se volvió una noticia que se viralizó. Otros apuestan a que en realidad fue un simple comentario de la conductora que se salió de control y tomó otra dimensión sin poderlo parar.

Alejandra Guzmán hace fila como todos.

La cantante viajó recientemente de México a Los Ángeles para cumplir una serie de compromisos y, a diferencia de otras ocasiones en las que se hacía notar con sus travesuras, se mostró de lo más propia en business class, esperando su turno para que otros pasajeros colocaran su equipaje y al bajar del avión, se formó como todos los demás en la fila de migración, sin recurrir al easy entry ni a ningún privilegio.

Cecilia Galliano disfruta su soltería y sus 40.

Cecilia Galliano comenta que se encuentra de maravilla porque no tiene una pareja sentimental, le sienta bien la soltería y disfruta su etapa de los 40 porque ya sabe qué es lo que quiere de una persona. “Porque ando soltera me veo bien, no tengo problemas y si estoy soltera es por algo, porque tengo ex, entonces si hay ex hay que hablar… pero yo creo que en la etapa de los 40 ya sabes a qué le entras y a qué no, qué te gusta y qué no y ya no pierdes el tiempo como antes y a lo mejor tengo seis años soltera porque no encuentro a la persona que quiero”.