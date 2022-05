Amber Heard: ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad que le fue diagnosticado?

Un día, tu pareja te idolatra, para ella eres todo un superhéroe lleno de cualidades, de amor y bondad. Pero, al siguiente, si hubo un problema, puedes llegar a ser considerado el peor villano: cruel, insoportable, insufrible, y hasta salvaje.



En algún punto de la historia, puede que la persona en cuestión piense que la relación está a punto de acabar, que te irás para siempre. Y, para intentar detenerte, llegará al extremo de autolesionarse y hasta llevar a cabo intentos suicidas.



¿Lo has oído antes? Pues bien, estos son sólo algunos de los esfuerzos frenéticos que llevan a cabo aquellas personas con trastorno límite de la personalidad, que, como su nombre lo dice, es llamado así porque el paciente lleva sus conductas a los límites.

Leer más: Rihanna oculta embarazo en nuevo video de ASAP

El sicólogo Rubén Salazar, miembro de la clínica especializada en salud mental IPSYM, habla sobre este trastorno a propósito de los recientes señalamientos a Amber Heard, actriz que se encuentra actualmente en juicio contra su exesposo Johnny Depp, quien la acusa de difamación.



La actriz de “Aquaman”, quien en 2016 lo señaló por abuso doméstico, fue diagnosticada por la sicóloga Shannon Curry, contratada por Depp. La experta determinó que ella sufre de dos trastornos: trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad.



Pero, ¿qué son?, ¿cuáles son sus características? Salazar explica: “Es un patrón que genera inestabilidad en las relaciones personales, son personas muy cargadas emocionalmente. Hay diferentes criterios diagnóstico para este trastorno: uno es que hay un esfuerzo frenético para evitar el abandono, la persona hará lo que sea para evitarlo, muchos tipos de circunstancias por la idea real o imaginaria de que alguien lo va a dejar”.



El experto añade que las personas con esta condición tienden a presentar una alternancia entre los extremos de valuación de aquellos con los que conviven, pasando así de ser considerados seres perfectos a lo más desalmado que existe.



La información de Salazar coincide con la opinión de la sicóloga Jessica Taylor, que habló al portal The Independent. En su opinión, los dos trastornos que diagnosticó la sicóloga en la actriz “no son condiciones médicas comprobadas”, sino “etiquetas siquiátricas”.



“Se pueden tener características de la personalidad histriónica, más no se pueden tener características de personalidad límite, porque esto es una condición que depende de muchos factores sicológicos”, afirma Salazar.



En su opinión, lo que Amber podría tener, en todo caso, sería un trastorno límite de la personalidad y rasgos de personalidad histriónica.

Leer más: Olivia Collins de diseñadora gráfica a artista:

¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD HISTRIÓNICA?



Salazar explica que el trastorno histriónico de la personalidad que podría presentar Heard es un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, expuestos en ocho puntos:



La persona no se siente cómoda en situaciones en las que no es el centro de la atención.

La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador.

Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.

Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.

Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.

Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional.

Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias.

Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.

Leer más: Ofelia Medina le pide a la Virgen de Zapopan el milagro de "parar el Tren Maya"



En redes sociales circula un video de la audiencia de hace unos días en la que aseguran que la actriz realizó una presunta pausa para que los fotógrafos la tomaran mientras lloraba, sin lágrimas, lo que ha sido criticado por la genta al considerar que “Amber actúa cuando llora”.



"Rompió el personaje sólo por un segundo. Le importa mucho cómo se ve con respecto al público, aquí literalmente, es un ejemplo perfecto", escribió un usuario de Twitter identificado como Draden.



Este tipo de comportamientos podría corresponder con algunas de las características principales de la personalidad histriónica, pues según explica el experto, “el rasgo más característico es la actitud seductora, que se da de muchas formas, si es una persona con mucho conocimiento va a intentar seducir de la parte manipuladora del conocimiento”.



Además de que es común el dramatismo, “porque otra característica de la personalidad histriónica es la sobreexageración”.



¿AMBER COPIA A JOHNNY?



También se ha hablado en redes sociales de una teoría que señala a Heard de “copiar” los atuendos de Depp, pues después de varios encuentros en la corte, los usuarios analizaron las prendas que usan los implicados y se percataron de que la ropa que usaba el actor era imitada al siguiente día por Heard.



Por ejemplo, el primer día de juicio Depp vistió un traje gris con un pin de abeja en su corbata y al día siguiente Heard vistió un traje del mismo tono con corbata. Al tercer día, la actriz llevó un traje oscuro con camisa blanca y una corbata con un pin de abeja igual al de Johnny.



“Esto es muy típico de la persona con trastorno límite porque si me identifico con el otro así el otro no me va a hacer daño y al mismo tiempo es una forma de mandarle el mensaje al mundo de ‘yo sí lo amo''', señaló el sicólogo.



Como reflexión, Salazar subraya que este tipo de “heridas” o patrones de narcisismo primario “están presentes en todas las personas, pero en el trastorno límite de la personalidad son mucho más arraigadas”, por lo que en caso de que una persona presente este tipo de problemas sicológicos, es importante que entre a un proceso terapéutico muy profundo y delicado donde se le realice un diagnóstico y después se considere un tratamiento siquiátrico.



“Decirle a una persona que tiene un trastorno va a ser muy fuerte emocionalmente”, afirma. “Si existe la certeza clara de que la actriz padece este trastorno hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen, porque se está juzgando a una persona con un trastorno que quizás las personas no han comprendido del todo”.