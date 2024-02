Todos los ganadores de la entrega 66 de los Grammy

La industria de la música fue reconocida durante la entrega 66 del Grammy que se llevó a cabo la noche de este domingo en la Arena Crypto.com en Los Ángeles. A continuación te presentamos a los ganadores.

Grabación del año: “Flowers”, Miley Cyrus.

Album del año: “Midnights”, Taylor Swift.

Canción del año: “What was I made for?”, Billie Eilish y Finneas O ´Connell.

Mejor nuevo artista: Victoria Monét.

Productor del año no clásico: Jack Antonoff.

Compositor del año no clásico: Theron Thomas.

Mejor actuación pop solitario: “Flowers”, Miley Cyrus.

Mejor actuación pop dúo/grupo: “Ghost in the machine”, SZA con Phoebe Bridgers.

Mejor álbum pop vocal: “Midhnights”, Taylor Swift.

Mejor grabación dance/electrónica: “Rumble”, Skrillex, Fred Again y Flowdan.

Mejor grabación pop dance: “Padam padam”, Kylie Minogue.

Mejor álbum de música dance/electrónica: “Actual life 3 (January 1 - september 9 2022)”, Fred Again.

Mejor actuación rock: “Not strong enough”, Boygenius.

Mejor actuación de metal: “72 seasons”, Metallica.

Mejor canción rock: “Not strong enough”.

Mejor álbum rock: “This is why”, Paramore.

Mejor actuación de música alternativa: “This is why”, Yeah yeah yeahs con Paramore.

Mejor álbum de música alternativa: “The record”, Boygenius.

Mejor canción R&B: “Snooze”, Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe & Leon Thomas,

Mejor álbum de música mexicana: “Génesis”, Peso Pluma.

Mejor actuación pop solista: “Siembra: 45o aniversario (en vivo en el coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022”, Rubén Blades con Roberto Delgado y orquesta.

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: “Barbie the album”.

Mejor banda sonora para medios visuales (incluido películas y televisión): Ludwig Goransson.

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Stephen Barton y Gordy Haab (“Star Wars Jedi: Survivor”).

Mejor canción escrita para medios visuales: “What was I made for?”, Billie Eilish.

Mejor video musical: “I´m only sleeping”, The Beatles.

Mejor película musical: “Moonage daydream”, David Bowie.

Mejor álbum diseñado no clásico: “Jaguar II”, John Kercy, Kyle Mann, Victoria Monet, Patrizio “Teezio” Pigliapoco, Neal H Pogue, Todd Robinson, ingenieros; Victoria Monét, ingeniera de masterización.

Mejor grabación remezclada: “Wagging tongue (Wet leg remix)”, Wet Leg.

Mejor álbum con audio inmersivo: “The diary of Alicia Keys” George Massenburg y Eric Schilling, Michael Romanowski, Alicia Keys, Ann Mincieli.

Mejor interpretación country en solitario: “White horse”, Chris Stapleton.

Mejor canción country: “White horse”, Chris Stapleton.

Mejor interpretación de raíces americanas: “Eve was black”, Allison Russell.

Mejor interpretación americana: “Dear insecurity”, Brandy Clark.

Mejor canción de raíces americanas: “Cast iron skillet”, Jason Isbell, The 400 Unit.

Mejor álbum americano: “Weathervanes”, Jason Isbell y The 400 Unit.

Mejor álbum de blues tradicional: “All my love for you”, Bobby Rush.

Mejor álbum de blues contemporáneo: “Blood harmony”, Larkin Poe.

Mejor interpretación de música cristiana contemporánea: “Your power”, Lecrae y Tasha Cobbs Leonard.

Mejor álbum de gospel: “All things new: live in Orlando”, Tye Tribbett.

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Church clothes 4”, Lecrae.

Mejor álbum de raíces gospel: “Echoes of the south”, Blind boys of Alabama.

Mejor interpretación/canción gospel: “All things”, Kirk Franklin.

Mejor interpretación tradicional de R&B: “Good morning”, PJ Morton y Susan Carol.

Mejor álbum R&B: “Jaguar II”, Victoria Monét.

Mejor actuación rap: “Scientists & engineers”, Killer Mike con André 3000.

Mejor interpretación de rap melódico: “All my life”, Lil Durk y J. Cole.

Mejor álbum rap: “Michael”, Killer Mike.

Mejor álbum de poesía hablada: “The light inside”, J. Ivy.

Mejor actuación de música global: “Pashto”, Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain.

Mejor actuación de música africana: “Water”, Tyla.

Mejor álbum de música global: “This moment”, Shakti.

Mejor canción rap: “Scientists & engineers”, Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

Mejor álbum tradicional pop vocal: “Bewitched”, Laufey.

Mejor álbum de teatro musical: “Some like it hot”.

Mejor paquete de grabación: “Stumpwork”, Annie Collinge & Rottingdean Bazaar, directores de arte.

Mejor paquete en caja o de edición especial limitada: “For the birds: The birdsong project”, Jeri Heiden y John Heiden.

Mejores notas del álbum: “Written in their soul: the stax songwriter demos”, Robert Gordon y Deanie Parker.

Mejor álbum histórico: “Written in their soul: the stax songwriter demos”, Robert Gordon, Deanie Parker, Cheryl Pawelski, Michele Smith & Mason Williams, Michael Graves.

Mejor álbum de conjunto de jazz: “Basie swings the blues”, Count basie Orchestra, dirigida por Scotty Barnhart.

Mejor álbum latino jazz: “El arte del bolero vol. 2”, Miguel Zenon y Luis Perdomo.

Mejor álbum de jazz alternativo: “The omnichord real book”, Meshell Ndegeocello.

Mejor álbum latino pop: “X Mí (Vol. 1)”, Gaby Moreno.

Mejor álbum reggae: “Colors of royal”, Julian Marley y Antaeus.

Mejor álbum de música de niños: “We grow together preschool songs”, 123 Andrés.

Mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos: “The light we carry: overcoming in uncertain times”, Michelle Obama.

Mejor composición instrumental: “Helena´s theme”, John William.

Mejor arreglo instrumental o a capella: “Folsom prision blues”, John Carter Cash, Tommy Emmanuel, Markus Illko, Janet Robin y Roberto Luis Rodríguez.

Mejor álbum jazz vocal: “How love begins”, Nicole Zuraitis.

Mejor actuación de dúo o grupo country: “I remember everything”, Zach Bryan y Kacey.

Mejor álbum folclórico: “Joni Mitchell at newport (live)”, Joni Mitchell.

Mejores arreglos, instrumentos y vocales: “In the wee small hours of the morning”, Erin Bentlage, Jacob Collier, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick y Amanda Taylor.