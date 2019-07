Tessa Thompson: la representación LGBT+ en el Universo de Marvel

Durante la San Diego Comic Con 2019, Marvel acaparó todos los reflectores internacionales anunciando los nuevos proyectos cinematográficos que presentará en los próximos años, pero además sorprendió dando noticias de distintos temas tales como el regreso de Natalie Portman y su participación en Thor: Love and Thunder o el ingreso de actrices como Salma Hayek y Angelina Jolie al UCM, pero fue Tessa Thompson quien dio una de las noticias más importantes de la noche.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 de julio de 2019