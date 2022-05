Terapia ayuda a Jorge Salinas a ser mejor padre

Tras haber dejado en el pasado las acusaciones de violencia doméstica y adicciones de las que fue acusado, Jorge Salinas hoy reconoce que la paternidad fue parte importante del cambio y que acercarse con profesionales para saber cómo reaccionar le ha ayudado a ser una mejor persona y un mejor padre. En un momento en el que la violencia es protagonista de las tragedias, dice, él trata de guiar a sus hijos por un camino distinto. “Vivimos en un medio de estrés, tomemos terapia, me controlo porque soy papá y eso me cambia la vida, asumirme como el ejemplo de mis hijos, yo no quiero que ellos vayan a hacer cosas que se ven en las noticias y la inteligencia emocional es lo más importante”, expresa el actor de 53 años.



A Isabel Lascuráin no se le antoja una pareja

Después de que Isabel Lascuráin anunció su divorcio de José Manual Álvarez, en noviembre de 2020, con quien estuvo casada más de 20 años, hoy reconoce que no está interesada en tener una nueva relación. “No tengo pareja ni quiero, estoy muy bien sola, muy contenta, chambeando muchísimo, ahorita mi hijo y ya”, expresó la integrante de Pandora. “Ahorita no se me antoja nada, luego no sé, pero de momento no; estoy sanadísima y me llevo súper bien con el papá de mi hijo, la verdad es que escogí un gran papá y una pareja muy padre, simplemente hubo un momento en que nos empezamos a distanciar y creo que es bueno saber decir: ‘hasta aquí’”.



Como futbolista, Carlos Ponce es buen actor

Al cantante Carlos Ponce le gusta el futbol, le apasiona, pero cuando se trata de jugarlo, puede no ser el mejor prospecto para un equipo. Durante un encuentro con jugadores profesionales, el también actor de telenovelas como “La venganza de las Juanas” y “Luis Miguel: la serie” sólo estuvo unos minutos en el campo, al parecer por estar lesionado, dejando rápido su lugar. Sus compañeros lo arengaban a que siguiera, pero él, cuidando su físico, optó sólo por apoyarlos desde la lateral de la cancha.



