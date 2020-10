Tenoch Huerta hace una advertencia para quien gane una serenata con él, como pago por ayudar a su ópera prima como director: "en las letras chiquitas pondremos que no nos hacemos responsables de daños en el tímpano".

El histrión de "Narcos: México" y "Aquí en la tierra", lo dice riendo. Junto con la cineasta Andrés Martínez ha emprendido una campaña para recaudar poco más de 400 mil pesos y poder arrancar sin problemas, en tres semanas, el rodaje de la cinta "Tare".

En el largometraje, Huerta y Martínez ("Cosas insignificantes") no sólo compartirán dirección, sino que también estarán frente a las cámaras para contar la historia de dos personas, una mujer que ha perdido al amor de su vida y su exalumno en actuación, tras una fiesta y haciendo un recorrido por la capital mexicana.

La serenata y la repartición de roles de canela son parte de las recompensas citadas en la plataforma de fondeo público kickstarter.

"Queríamos hacer la película y cuando teníamos todo listo nos cayó el Covid-19 y retrasamos todo, nuestra intención siempre fue hacerlo con fondeos porque esperar fondo de Imcine nos ataba a un calendario particular y no sabíamos si nos iban a dar, así que nuestro equipo se fue sumando con especie", expresa Huerta.

"Soy enemigo del 'tu sólito puedes y échale ganas', eso no es cierto, nosotros tenemos un cierto capital, digamos cultural, de currícula, y decidimos aprovechar ahora; dependiendo la cantidad que se dé hay recompensas, como los roles, las serenatas, digo, como cualquier mexicano que se digne de serlo puedo cantar, de ahí a que lo haga en Bellas Artes o así, pues quién sabe", bromea.

"Tare" se rodaría durante tres semanas a partir de octubre, ya sin posiblidad de retrasar pues el equipo ya se encuentra comprometido.

"Sí o sí se hace la película; por la trama podría pensarse que es una historia densa, pero no, es ligera, amable y divertida, tiene comedia, pero también una parte con drama de fondo", explica.

Apoyar la cultura

Tenoch dice que cuando emite un sufragio, siempre lo ha hecho del lado en que tiene el corazón, aludiendo a la izquierda, así que en 2018 lo realizó por un proyecto en el que todos se vieran beneficiados y no solamente algunos sectores.

Así que no ve con malos ojos algunas de las decisiones gubernamentales sobre la cultura, pero también observa torpeza en otras.

Este año, en materia de cine, el Gobierno Federal extinguió al Foprocine, fondo responsable de apoyar cintas de autorales; el Fidecine, que apoya proyectos comerciales está a punto de desaparecer y la Secretaría de Hacienda propone para 2021 quitar más de 40 millones de pesos al Instituto Mexicano de Cinematografía.

En contraparte al proyecto cultural Chapultepec se le otorgarían más de 3 mil millones de pesos.

"Es inaceptable y torpe que desaparezcan los fondos cuando somos una potencia mundial en la producción cinematográfica, desmantelar los fideicomisos que además si funcionan, que rinden cuentas claras de en qué se ha gastado cada centavo, es un error de cálculo y no es un buen signo", señala.

"Pero a la cultura y es una percepción personal, la ha sacado a las calles, a las colonias que han sido azotadas por la violencia y eso me parece maravilloso porque es tiempo de que empecemos a repartir el pastel. Yo voté por un proyecto en el que todos nos viéramos beneficiados, no que como miembros de la comunidad de cultura se nos diera más dinero", agrega.

Y habla de corrido:

"El proyecto Chapultepec no se si me parece bien o mal, pero creo que producir arte es más importante que espacios; verlo al revés es una lectura errónea, pero entiendo que en términos económicos de inversión y demás, tiene otra. No se trata de blanco y negro, todo tiene matices; ha sucedido con todos los gobiernos, había cosas que funcionaban y otras no".

Este año, Tenoch ha sido tendencia en redes: en junio encaró a Chumel Torres durante un encuentro virtual sobre racismo. Mientras Chumel señaló que no era clasista y su humor obedecía a los contenidos de tv con los cuales creció, Tenoch dijo que él también había visto esos programas, pero por ir a la universidad había logrado cambiar su discurso.

Un mes después, contestó la broma de una chica en Twitter quien había subido un video en el que un diputado decía a Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la presidencia, que un día la gente haría justicia y gente como Enrique Peña Nieto llegaría a prisión.

"Que los fusilen de espaldas y los entierren boca abajo a esos traidores a la patria", escribió el histrión, generando críticas de usuario que lo vieron como violento.

Ahora, recuerda, todo era una broma, la cual terminaba con la chica diciendo que deberían ponerles a Maná por 24 horas.

"Y yo dije que eso era muy cul... y mejor que no les hicieran nada", narra.

"(En redes) La cosa es muy rara, por un lado hay granjas de boots y trolls que están asignados a mi, porque parte de mi discuros se vuelve incómodo y abiertamente he recibido descalificaciones, ofensas y cualquier persona que se relacione conmigo de inmediato es atacada para que deje de apoyar, es una estrategia común para bajarle los humos a alguien", destaca.

al