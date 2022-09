Tenoch Huerta expande el “Orgullo prieto”

A Tenoch Huerta no le da miedo aceptar que es racista.

El actor de 41 años reconoce que, como mexicano, su entorno ha sido profundamente racista, por lo que a veces tropieza con actitudes que van en contra de lo que promueve.

Tenoch ha conformado un movimiento con personalidades como las actrices Maya Zapata, Yalitza Aparicio y Mabel Cadena, que nombraron “Poder prieto” y con el que buscan promover un cambio en la producción de películas e historias que sean más inclusivas y menos estereotipadas.

Descubrirse como una persona que ejerce racismo, dice, ha sido su primer paso.

“Nadie quiere ser el malo del cuento. Si te hablan de racismo y te dicen: ‘lo que hiciste fue racista’, sientes que es equivalente a ser malo, pero no. (Eso) no te hace mala persona, tranquilo, no pasa nada, sólo no lo vuelves a hacer y ya, y si la persona a la que se lo dijiste se sintió lastimada porque la lastimaste, hazte cargo y pídele una disculpa”, dice en entrevista.

El originario del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, detalla que es necesario que la representación cambie tanto enfrente como detrás de la pantalla y eso es lo que busca con “Poder prieto”: que quienes cuenten las historias sean productores, directores y guionistas de diferentes estratos sociales y racializaciones.

“Una persona que viene desde una posición de muchísimo privilegio, aunque tenga la piel oscura, no va a sufrir la misma violencia y también puede ser de piel blanca pero si viene de Ecatepec, va a tener un montón de opresiones distintas. Aunque no quiere decir que una persona con privilegios no tenga la capacidad de hacerlo”.

EL DATO



Su Namor en Black Panther: Wakanda forever se basa en la cultura mesoamericana.

En esa búsqueda de representación, en julio se anunció que el actor formará parte del universo Marvel en Black panther: Wakanda forever con el personaje de Namor, que está inspirado en la cultura atlantiana pero cuya versión se basa en la cultura mesoamericana.

Para ello Tenoch no sólo se preparó físicamente, sino que también aprendió maya. Como actor considera importante que los creadores hablen desde su conocimiento propio, por ello, para Namor fue asesorado por historiadores, académicos y asesores latinoamericanos.

“Hay avance en el sentido de que la gente ya lo reconoce (el racismo), pero las prácticas continúan: hace un mes quisieron quemar a un niño por ser indígena, y luego salen por ahí tarados a decir que en México no hay racismo.

“Tenemos a Casa Lamm no dejando hacer del baño a una mujer índigena; Sonora Grill perfilando a sus clientes, Polanco siendo violentamente racista, la Compañía Nacional de Teatro que no tiene personas morenas... que la gente lo identifique y señale es un primer paso para seguir avanzando y eventualmente derribarlo”.

Que tu comentario haya sido racista no te hace mala persona, tranquilo no pasa nada, sólo no lo vuelves a hacer y ya”

TENOCH HUERTA

Actor

EL DATO



Lanza el libro Orgullo prieto el 24 de octubre



Expande su teoría en un libro

Bajo esta ideología Tenoch se acaba de aliar con la editorial Penguin Random House para crear su primer libro llamado Orgullo prieto, en el que expone los temas e ideales que ya desde hace un tiempo plasmaba en algunas conferencias y pláticas.

De la mano de la editora Angela Olmedo, Huerta explica que este libro está escrito en un lenguaje sencillo con la intención de incidir sobre todo en la niñez actual para ir derrocando el sistema racista impuesto.

“Traté de entender las reflexiones entre mis compañeros del movimiento y otros autores que han estudiado el tema por 500 años y quise ponerlos en un lenguaje más coloquial. Es un ejercicio que era necesario y descubrir que el racismo y el clasismo lo ejercemos todos y todos hemos sufrido ambos de una u otra manera”.

Aunque ha sido señalado en redes sociales por no ser fiel a su ideología, Tenoch asegura que no se deja afectar por la opinión de un sector de la población que, considera, en la mayoría de los casos es la parte privilegiada.

“Es un grupo que tiene la capacidad económica para tener Internet las 24 horas, estamos hablando de clase alta y media alta y esas no nos importan, nos importa de dónde venimos, con los que nos identificamos. Yo soy de clase media baja, de clase obrera y es ahí donde están los que me interesan”.

Carrera actoral

Inicios. Uno de sus primeros papeles fue en Déficit (2007), dirigida por Gael García Bernal.

Reconocimiento. Su actuación en Días de gracia le valió el Ariel.

Consagración. Dio vida a Rafael Caro Quintero en la serie Narcos (2018-2020).