El regional mexicano dominó al grupo de Lucero en la semifinal de La Voz Kids, pues miembros de su equipo cantaron al ritmo de mariachi y de banda.

Canciones como “Basta Ya” y “Cielo Rojo” fueron las elegidas por los infantes para participar este fin de semana.

Con el comienzo de las semifinales de La Voz Kids, los equipos de Lucero, Melendi y Carlos Rivera se enfrentarán entre ellos para definir a los finalistas. Cada coach tuvo seis semifinalistas, de los cuales sólo avanzaron dos por equipo.

“Mi corazón me quiere explotar, es la etapa más complicada, tengo seis participantes maravillosos de los cuales sólo debo escoger dos”, comentó Lucero.

El equipo de “La Novia de América” inició con la velada al escuchar a Dana Lerma, quien interpretó “Sin Él”, de Marisela. “Si tu coach es Lucero ¿por qué le cantaste a Carlos?” dijo Yuri; “Es porque está muy guapo”, respondió la niña.



Danna Lerma interpreta Sin Él y, con este poderoso número musical, pone de pie a @LuceroMexico #TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/wBXGpdpkn7 — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

El segundo niño que pasó al escenario fue Roberto Xavier cantando “Y Llegaste Tú”, de la Banda El Recodo. “Ya te vi haciéndole ojitos a tu coach, eh” comentó Yuri, aunque él no se quedó atrás pues confesó que “a las dos, porque soy un caballero”.



¡QUÉ BÁRBARO! El pequeño Roberto Xavier llena el escenario con su enorme presencia, al ritmo de Y Llegaste Tú TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/KLn8DxDUxP — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

Evelyn Yuridia fue la tercera participante de la noche. Vestida de mariachi interpretó “Cielo Rojo”. Su ejecución encantó tanto que Lucero se puso de pie al término de la canción.

“Si hubiera robo, me la robaba. Para mí hay artistas encima de la canción, dependiendo cómo gesticulan, cómo interpretan. Ella es así”, dijo Melendi.



Evelyn Yuridia no muestra una gota de nervios al cantar Cielo Rojo, como toda una artista, y pone de pie a los coaches, al público y a sus compañeros #TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/kTYEG365PM — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

María José saltó al escenario con “La Chancla” portando, de igual manera que la anterior participante, un traje de mariachi. “Vengo a representar a mi hermana Citlalli. Ella se fue de La Voz”, mencionó la niña. “Es que ella estaba en el equipo de Melendi”, exclamó Lucero.



Interpretando La Chancla, como si tuviera años de experiencia, María José lanza hasta el cielo una dedicatoria a su hermana #TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/fCE44AtsVu — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

Daniel Orlando fue el penúltimo participante del equipo Lucero en esta semifinal. “Con este cambio de voz me está costando un poco llegar a notas altas”, explicó el adolescente. Daniel interpretó “What Do You Mean?” de Justin Bieber.

“Me recordó a alguien que cantaba ‘Bella, eternamente bella’”, dijo Lucero. ”Él es como Mijares, pero en bonito”, agregó la intérprete de “Cuéntame”.



Desbordando carisma, talento y unos movimientos que hipnotizan, Daniel Orlando interpreta What Do You Mean? #TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/tcx3Ft2J0F — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

Fátima Bocanegra cerró este primer bloque de semifinalistas y así terminó con la participación del equipo de Lucero. Ella interpretó “Basta Ya”, uno de los mayores éxitos de Jenni Rivera.



Con una interpretación de Basta Ya, llena de sentimiento, Fátima Bocanegra demuestra por qué merece llegar a la final #TeamLucero #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/R9ZubWigdO — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

“Me regalaron grandes momentos, estoy muy orgullosa de ustedes, los admiro mucho”, aclaró Lucero. El primer finalista fue Roberto, el más pequeño de todos ellos; María José ganó el segundo pase a la final.

nrv