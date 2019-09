"Netas divinas" se renueva y ahora será más arriesgado

El productor Javier Williams sabe que la competencia en televisión cada vez es más fuerte. Explica que si antes se enfrentaban a unas cuantas propuestas ahora lo hacen con miles, de ahí que como parte del programa "Netas Divinas" busquen mantenerse actuales renovándose.

“Es bien diferente ahorita a lo que era hace varios años eso no es secreto para nadie, pero lo que es interesante es que por el hecho de que se haya abierto tanta avenida para hacer contenidos de diferentes tipos ya no es solamente la televisión la que dicta lo que hace y lo que no se hace”, aseguró en entrevista.

La nueva apuesta del show conducido por Jacqueline Bracamontes, Consuelo Duval, Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez, tiene que ver con el conectar más con su público por ello desde la edición de ayer y en adelante lo harán a través de historias de vida.

Al respecto Williams detalló que seguirán esa línea recurriendo a especialistas, público y celebridades que estén relacionados con las diferentes temáticas.

“Queremos comunicar y hacer que se convierta en un programa un poco más arriesgado, más profundo; es muy importante y uno de los cambios más puntuales es que varios de los temas parten directamente de las voces que vivieron o están en una situación”, dijo.

“Hay muchas maneras de abordar ese tipo de contenidos lo que nosotros quisimos es traer ese ingrediente para sumar a la conversación de la plática de las cinco chavas. Lo que se nos ha hecho importante es mantener la esencia de Netas Divinas”.

Visión de mujeres.

El programa que se transmite los miércoles a las 21:00 horas por Unicable mantiene su alineación actual, sin embargo, Williams comenta que seguirán invitando periódicamente a celebridades para sumarse a la plática.

“Yo me acuerdo que cuando me platicaban de ofrecernos la oportunidad de colaborar en Netas Divinas decía ‘qué increíble porque este es uno de los programas que desde mucho tiempo atrás empezó con el concepto de abrir un espacio para mujeres para que hablaran de lo que normalmente las mujeres están preocupadas y quizá hasta de lo que no y empezar a abrir la conversación con ellas”, señaló.

