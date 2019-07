"GOT" una serie llena de curiosidades, errores y nominaciones

Recientemente "Game Of Thrones", la cual es considerada como una de las series televisivas más importantes de todos los tiempos gracias a su audiencia, ha vuelto a ser tendencia tras romper el récord de más nominaciones (32) en los Emmy 2019, incluida mejor serie dramática, por ello no está de más recordar aspectos, detalles y curiosidades que llevaron a GOT a ser una de las producciones más destacadas de los últimos años.

Celebridades haciendo cameos

Algunos cantantes tuvieron una breve aparición durante la serie, entre ellos podemos destacar el cameo del músico británico Ed Sheeran, la cual sin duda fue una de las apariciones que los fans distinguieron con mayor facilidad, durante su escena interpretó a un soldado de la casa Lannister, el cual conoce a Arya Stark.

Otro más en aparecer fue Will Champion, baterista de Coldplay, quien, en el polémico episodio "La Boda Roja", apareció como un músico de la casa Frey.

Actores también formaron parte del elenco por unos breves instantes tales como Ian McShane conocido por su actuación en "American Gods" y su participación en "Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas".

Los deportistas no se quedan atrás ya que Aaron Rodgers jugador de Green Bay fue, por unos instantes, un soldado de la casa Lannister, el pelotero de los Mets, Noah Syndengaard apareció como un soldado por unos segundos.

Mayor escena filmada de una batalla

"Game Of Thrones" fue reconocida como una serie ambiciosa al momento de la producción y en el capítulo "La Batalla de Winterfell" de la temporada 8 quedó más que claro al filmar la secuencia más larga de una batalla con una duración de casi 1 hora, solamente bastaron 55 días de filmación.



El autor de las novelas teme no concluir los libros

George R.R: Martin reveló el final en TV antes que en sus libros por temor a morir sin terminarlos, por ello es que la producción de HBO decidió continuar la filmación de las temporadas posteriores y no esperar a que al escritor concluyera la historia en papel.

Es una de las series más costosas de toda la historia

En las primeras tres temporadas, la serie contaba con un presupuesto de 6 millones de dólares por episodio, pero para la sexta y séptima temporada, de acuerdo con Entertainment Weekly, cada episodio costó aproximadamente 10 millones de dólares y en la octava temporada cada uno de los capítulos elevó su costo a 15 millones de dólares.

Dentro de las producciones más costosas se encuentra "Lost" con un total de 6 millones de dólares por episodio, "Friends" durante su temporada final costó 10 millones de dólares por episodio, ya que cada miembro del elenco cobraba cerca de 1 millón de dólares.

La cabeza de George Bush empalada

HBO tuvo que dar una disculpa pública por la aparición de una cabeza clavada en una pica la cual es una réplica del expresidente estadounidense George Bush, en el comunicado David Benioff, productor de HBO, anunció que las prótesis fueron alquiladas sin previa revisión, enfatizando que no fue una decisión consciente ni referente a una posición política.

Errores sin perdón

Ninguna producción es perfecta y durante la filmación de "Game Of Thrones" existieron errores tales como el campesino con jeans de mezclilla, un vaso de cartón con café en la mesa de Daenerys, un cargador de celular al lado de un moribundo y la botella de plástico con agua protagonizando una escena.

Creó un nuevo lenguaje

El lenguaje Dothraki fue creado exclusivamente para la serie por el lingüista David Peterson, al principio desarrolló un nuevo lenguaje con poco más de 1000 palabras, pero al transcurrir la serie se convirtió en un idioma más con su propia estructura y más del doble de palabras que originalmente estaban previstas.