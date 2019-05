Del Solar aceptó las disculpas de Azteca porque quería regresar

[email protected]

Azteca se disculpó con Fernando del Solar y ahora lo reciben nuevamente con los brazos abiertos, prometiéndole su apoyo en esta nueva etapa que inició como conductor de Todo un show.

“Puedes blanquear la situación, como a mí me dieron la posibilidad de hacerlo, se agradece porque me escucharon los jefes, me dijeron: ‘Fer te entendemos, tienes razón, no era como debimos comportanos, en nombre de la empresa te prometo que te vamos a apoyar en esta nueva etapa, ¡regresa!”

El conductor de tv recordó que en aquella ocasión se tuvo que separar de la televisora porque estaba pasando por un periodo muy difícil en su vida y no recibió el apoyo de la empresa a la cual se había entregado por 19 años.

“Mi salida (de Azteca) fue porque iba saliendo de una enfermedad que fue mi segunda recaída, se iba a terminar mi exclusividad y les pedí por favor que me ayudaran, en ese momento me estaba empezando a divorciar… sí tuve un problema con los ejecutivos, porque yo sentí que en el momento que más los necesitaba, que me estaba yendo muy mal, por un tema de salud, de separación, no hubo el apoyo que yo hubiese esperado”.

A pesar de todo, siempre extrañó la que fuera su casa por años y aunque en ese momento sentía tristeza por cómo terminaron las cosas, deseaba regresar.

De acuerdo con Fernando fue Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de Azteca y Sandra Smester, VP Ejecutiva de Azteca uno en Azteca, quienes hablaron con él.

Todo esto fue gracias a su amigo Sergio Sepúlveda, que lo animó a regresar.

Fernando del Solar platicó sobre su experiencia en Televisa y aseguró que no se la pasó tan bien como él hubiera querido.

“Se dio la posibilidad de empezar en Televisa y la tomé, la aproveché, y estoy agradecido porque también aprendí pero no me la pase tan bien allá, por eso es que este regreso para mí es sensacional”.

Fernando del Solar reitera que está viviendo una nueva etapa, en donde todo ha mejorado muy positivamente, la vida le puso pruebas muy difíciles de superar, pero aprendió a perdonar y a cerrar ciclos.