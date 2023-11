Stephanie Salas, lista para revelar sus manías a través de la cocina

Cuando Stephanie Salas participó en MasterChef Celebrity México aprendió a cautivar a otras personas a través del paladar. Ahora, tendrá una interacción similar con tres desconocidos en el show Divina comida, programa en el que promete mostrar un lado más humano.

“¡No tienes escapatoria! Estás en tu casa, bajo la presión de invitar a tres personas con las que no has convivido nunca, te tienes que abrir y yo siempre he dicho que la mesa saca a las personas tal y como son”, señala la actriz en entrevista.

En el programa, cuya segunda temporada ya está disponible a través de la plataforma HBO Max, un grupos de cuatro celebridades conviven en las casas de cada uno de ellos y el anfitrión les cocina; de acuerdo a esto y otras dinámicas, al final del capítulo cada invitado califica al anfitrión.

“Fue de nervios tener toda la producción en tu casa y atender a desconocidos, que la pasen bien, divertirse, olvidarte de que hay una producción en tu casa; era romper esa barrera, el hielo, tener puntos de conversación en común, críticas y, por qué no, enojos y frustraciones”, comenta la hija de Sylvia Pasquel.

La actriz explica que al transcurrir de los capítulos cada uno de los famosos iba quitándose su coraza, por lo que confía en que el público empiece a conocerlos más, incluso sus manías.

“Un poco es de ‘caras vemos, corazones no sabemos’, es quitarse ese prejuicio de decir, ¿por qué no voy a convivir con tres perfectos desconocidos? Al final ese es el reto y el experimento de ese programa. Cuando te entregas a eso empieza a suceder el aprendizaje; entablas una buena relación”, indica.

Salas, quien fue finalista en el reality de cocina de Azteca, agradece que en Divina comida los participantes se puedan llevar diversos aprendizajes cada uno.

“No sólo es ser anfitrión y dar de comer, va más allá. Uno de los desafíos es aprender a manejar el estrés, conmigo por ejemplo había una expectativa enorme de entender cómo iba el formato. No te podías poner histérica ni salirte de tus cabales porque había mucha gente en tu casa. Tienes que fluir con lo que está pasando y disfrutarlo; habrá programas en donde alguien se saque de quicio y se ponga como loco”, indicó la actriz.

Los competidores que formarán parte del grupo de Stephanie en el programa son: Leslie Polinesia, Javier Ibarreche y José Ramón San Cristobal La Estaca.

Habrá además otros grupos de famosos entre los que se encuentran Susana Zabaleta, Eduardo Videgaray, José Luis Roma, Mariana Botas, Yuriria Sierra, Coco Celis, Sabino Moussier y Nacho Lozano.

Actualmente, la actriz forma parte de la obra Papito querido, con la que ha hecho gira por el interior del República mexicana junto a su pareja, Humberto Zurita.