Madrid.— Hace cuatro años Sofía Aragón fue la segunda finalista de Miss Universo, para luego dedicarse al modelaje y la actuación; ahora ha decidido incursionar en el cine, mediante una historia de animación live action.

Lo hará de la mano del mexicano Mike R. Ortiz, quien logró el Premio Platino a Mejor Largo de Animación de Iberoamérica, con Águila y Jaguar: los guerreros legendarios. También actúa Eduardo España.

La tapatía de 29 años protagonizará este mismo año una comedia romántica llena de fantasía, de la que pronto se revelarán detalles.

“Es una manera de fusionar ambos mundos de lo que más me gusta hacer, que es mi carrera y la parte interna mía, no creo haya mejor manera de romper nuestros miedos que vivirlos”, dice en torno a la nueva faceta actoral.

“En cada cosa que hacemos normalmente lo que salen primero son las críticas, de no hacerlo bien, pero si no lo haces, nunca vas a perfeccionar. No creo que haya algunos de los grandes que no haya tenido miedo de si lo iba a poder conseguir, pero con la certeza de la lucha va a poder hacerlo”, expresa Aragón.