“Siempre empiezo antes”: Ludwika

Los Cabos.— Se dice que la ficción supera a la realidad pero en la vida de Ludwika Paleta es al revés y la ficción pareciera que se nutre de su vida; para muestra su nueva serie de comedia que prepara con Netflix.

Aunque el show aún no tiene título definido y espera que se estrene a finales de 2020, Ludwika detalló que es una historia que podría ser fácilmente su vida o parecerse a lo que es ella a sus 40 años.

“En enero empezaré esta nueva serie de Netflix, es una comedia y mi personaje es una mujer que después de muchos años y de tener a hijos que son ya adultos sale embaraza y se enfrenta a las cosas de volver a tener niños, básicamente lo que yo estoy viviendo en mi vida”, detalló Ludwika entre risas.

La actriz explicó que esa parte de volver a ser madre la ha puesto en otro contrato que pensó ya no viviría, pues además su primer hijo recién ha cumplido 20 años y es una persona independiente.

Pese a ello, Paleta confesó que lo más complicado de volver a ser madre es que normalmente en su vida ella ha sido precoz, es decir, siempre ha ido más adelantada en muchas de las cosas que ha hecho en su vida, razón por la que ser madre de nuevo fue todo lo contrario, pues creía que ya era mayor para volver a vivirlo.

“En mi vida siempre he empezado antes, es como que siempre llego antes a la fiesta, todas las veces he empezado temprano en todo, me embaracé antes que todas mis amigas, me casé antes que los demás, empecé mi carrera antes que muchos. Las cosas que me pasaban a mí les pasan años después a amigas y bueno, ahora es raro porque estoy viviendo algo que ya viví pero hace muchos años. Mi hijo ya tiene 20, eso dice todo” explicó.

Entre los planes que tiene para iniciar 2020 están la película Córtalas, también comedia pero que se basa en el mundo de las redes sociales y el aparente mundo idílico pero falso que puedes presentar.

“Trata de una influencer que vive a través de las redes sociales, y por Instagram narra cómo de pronto se da cuenta que no es la vida que le gustaría que fuera y muestra también lo difícil que es mantener una vida idílica en apariencia, creo que es un tema que viene muy al caso en estos días con lo que todos vemos en las redes que se han convertido en algo aspiracional y cómo a veces eso hace tanto daño”, añadió.

Además de este largometraje, Ludwika estuvo en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, presentando la nueva película de Matías Meyer que protagoniza y en la que comparte créditos con Leonardo Ortiz-Gris, Ilse Salas y Andrés Almeida.