Shakira ya es parte del Club del Billón de Spotify

Shakira ya es parte del Billion Club de Spotify, la lista de reproducción que incluye a todas esas canciones que superan las mil millones de reproducciones, por su éxito del 2005 “Hips don´t lie”. La cantante colombiana agradeció el amor de sus fans, por mantener en la actualidad uno de sus mayores éxitos.

En julio del año pasado, Spotify implementó una nueva categoría, dentro de sus listas de reproducción, nutrida por las canciones más escuchadas en la plataforma de streaming. En el momento que determinado éxito es escuchado más de mil millones de veces, el servicio multimedia notifica a los usuarios que una nueva canción se ha integrado a sus filas.

Hoy Shakira ingresa a la lista del Club del Billón, en el que también se encuentran canciones como “Bohemian Rapshody”, de Queen, “Everything I wanted”, de Billie Eilish, “Without me”, de Eminem, y “Viva la vida”, de Coldplay, por mencionar algunas.

La cantante mostró su agradecimiento a las personas que han seguido su carrera a lo largo de los años con una escueta pero emotiva publicación de Twitter, en la que se dijo abrumada por tanto amor recibido por parte de sus fans.

Lee también: Abogada asegura que Heard no tiene dinero para pagar a Depp los 10.4 mdd por indemnización

Así nació el éxito “Hips don´t lie”

“Las caderas no mienten”, como se traduce al español, fue el segundo sencillo de “Fijación Oral Vol. II”, el séptimo álbum de la artista, lanzado en 2005, y uno de los más exitosos, pues si bien ya se había dado a conocer por varias composiciones en inglés, fue en esta época cuando Shakira alcanzó el reconocimiento internacional que hoy la acompaña.

En 2006, se convirtió en la canción más vendida del año y una de las 30, dentro de la historia de la música. Hay algunos medios que aseguran que fue la composición más exitosa de la década de los 2000.

“Hips don´t lie”, ¿una canción collage?

En aquella época, las estaciones de radio y la televisión reproducían una y otra vez la canción de Shakira, a dueto con el músico haitiano Wyclef Jean, y si bien, los rumores de plagio nunca fueron mayores que los deseos de las y los escuchas por solicitar que fuera tocada en el radiotransmisor de su región, las demandas tuvieron lugar desde su lanzamiento.

En 2005, el cantante puertorriqueño Jerry Rivera argumentó que las “caderas” de la cantante se movían al son de una canción suya de 1992. Shakira dijo que, en realidad, el riddim de “Hips don´t lie” estaba inspirado en una canción todavía más antigua.

Y no sólo en esa, sino que rescató fragmentos de algunas otras composiciones para crear el éxito que todavía hoy le trae frutos y regalías, pues retoma extractos musicales de “Amores como el nuestro”, canción de Jenni Rivera, que tienen lugar en la introducción, cuando las trompetas suenan de fondo, pero nuevamente, resultó que no, pues la melodía pertenecía a otra canción de creación anterior.

El éxito insuperable

El éxito de “Hips don´t lie” fue tal que rebasó el impacto que generaron canciones como "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" y "La Tortura". A su vez, producciones que saldrían a la venta años posteriores como "She Wolf", "Loca", y "Waka Waka" no alcanzarían las cifras acumuladas de esta canción.

Lee también: Canción de Shakira alerta sobre posible separación de Gerard Piqué; "involucran" a Henry Cavill

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc