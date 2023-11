Shakira paga por su libertad y Cynthia Klitbo recuerda su matrimonio fallido, entre lo más leído de de la semana

Shakira paga por su libertad

Para no prolongar más sus problemas fiscales en España, la cantante colombiana Shakira se presentó en una corte de Barcelona y decidió declararse culpable por fraude fiscal y aceptar las penas impuestas, lo que incluía 3 años de presión, que queda suspendida por una sanción económica, y a esto se suma el pago de una multa de 7.3 millones de dólares.

La cantante, que ya ingresó 17.2 millones de euros al fisco español para regularizar su situación en este caso, se ahorra así un largo proceso en el que se iba a profundizar en su vida en la ciudad donde residió junto al exfutbolista Gerard Piqué antes de su sonada separación el año pasado.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", explicó Shakira en un comunicado de prensa, sobre el porqué aceptó su culpabilidad de no pagar impuestos de 2012 a 2014.

Cynthia Klitbo recuerda amarga experiencia

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Cynthia Klitbo hizo impactantes revelaciones como lo mal que le fue en su primer matrimonio con el actor Jorge Antolin, con quien no sólo vivió violencia emocional, también el engaño al descubrir que éste le había ocultado su homosexualidad, hecho que la deprimió y la llevó a atentar contra su vida.

“¿Sabes cómo se me declaró? Habían sacado una foto con mi exnovio en una revista, en otra una foto con él, y otra con (Eduardo) Palomo, abrió la puerta y dijo: ´-Te casas conmigo´, y yo (dije): ´-Ok... ¿por?", a lo que contestó: "-Porque nadie va a estar diciendo que tú eres una prostituta, te voy a dar mi nombre", contó.

Su enlace con Antolin estuvo lejos de una ceremonia de ensueño, ya que se redujo a una boda civil en la casa de los suegro de su hermana, únicamente con sus padres y hermanos de invitados, de la cual su esposo la saco casi de inmediato para llevarla a su departamento, donde la noche de bodas nunca llegó porque el hombre le aclaró que la farsa había terminado y se puso a ver televisión.

A esto le siguió una vida aislada donde su esposo le controlaba las llamadas, las visitas y no la dejaba salir, hasta que su mamá un día se dio cuenta de la realidad, gracias a que coincidió su presencia en la casa de Cynthia con la del amante de Jorge Antolin. Esto llevó a la actriz a un intentar suicidarse, tomando un frasco de pastillas, acción que la llevó al hospital y poco después a tomar la decisión de divorciarse.

La corona de Miss Universo se quedó en Latinoamérica

El 18 de noviembre se llevó a cabo en El Salvado la final de Miss Universo, cuya corona fue colocada en la cabeza de Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, quien por primera vez dio este triunfo a su país, mientras que Melissa Flores la representante de México, quedó fuera desde la primera ronda de selección, donde no alcanzó a entrar en las 20 finalistas.

Etapa por etapa la nicaragüense fue convenciendo a los jueces y al público, no sólo por su belleza, carisma y desenvolvimiento, también por su inteligencia la cual quedó de manifiesto en su respuesta cuando le preguntaron, si pudiera estar en los zapatos de una mujer ¿quién sería?

“Mary Wollstonecraft, fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres y en una situación muy difícil, y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época, fueran la oportunidad perfecta para que las mujeres pudieran trabajar en cualquier área en que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer, podemos y tenemos la capacidad, esa época fue 1756, 2023 haciendo historia", fue la respuesta Sheynnis que le dio la corona.

Es misma noche se anunció que México sería la sede para la final de Miss Universo 2024, ahora bajo la organización de Miss Universo México, cuyo dueño de la franquicia es el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú y la dirección de la modelo y exreina de belleza Cynthia de la Vega, dejando fuera a Lupita Jones y su plataforma Mexicana Universal del certamen.

Anahí abandona concierto en Brasil

El pasado fin de semana (17 de noviembre) Anahí y sus compañeros de RBD ofrecieron un concierto en Sao Paulo, Brasil, el cual la cantante tuvo que abandonar casi al final, no sin antes sincerarse con su público y confesarles que se sentía muy mal.

Anahí tuvo que abandonar el recinto en una ambulancia debido al intenso dolor que sentía, por lo que tuvo que ser internada en un hospital donde le realizaron varios estudios, los cuales les permitieron a los médicos diagnosticarle una severa infección en los riñones.

“He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor”, detalló Anahí en un comunicado.

Dos días después Anahí se unió a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez en el último concierto que darían en Brasil, luciendo mucho mejor y dando todo en el escenario del Allianz Parque.

“Para mí era importante que la última imagen que tuvieran de mi fuera bonita y no como las de hace dos días, donde no sabíamos qué tenía, había demasiado dolor, pero los doctores me trataron super bien y ya estoy siguiendo el tratamiento", explicó Anahí a sus fans a través de una serie de historias de Instagram después del concierto.

Luis Miguel abre nueva fecha en CDMX

El regreso de Luis Miguel a los escenarios de México ha generado mucha expectativa desde que se anunció su gira 2023, logrando agotar siete fechas en la Arena Ciudad de México, un recinto que duplica el aforo del Auditorio Nacional donde era costumbre que se presentara; pero para la felicidad de sus fans “El Sol” abrió una nueva fecha.

Será el 20 de diciembre cuando Luis Miguel ofrezca su último concierto en la Arena Ciudad de México, según se dio a conocer el pasado jueves, y la preventa sería abierta a partir del día de ayer,

hasta el momento aún hay boletos disponibles para esa fecha. El 28 de noviembre es el último concierto de este mes programado en la ciudad.

