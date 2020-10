Shakira festeja 25 años del álbum "Pies descalzos"

La nostalgia se hizo celebración con la noticia de que hoy se cumplen 25 años del lanzamiento de "Pies descalzos", el disco con el que Shakira saltó a la fama.

El compilado de 11 canciones se estrenó el 6 de octubre de 1995 e incluyó temas emblemáticos como "Antología" y "Estoy aquí". Para ese entonces Shakira tenía apenas 18 años, pero ya había compuesto cada uno de estos temas y se trataba de su tercer álbum de estudio.

"No es que haya vivido mucho, pero lo poco que he pasado he tratado de contarlo a través de mis canciones", dijo Shakira en una entrevista en el programa "Otro Rollo", en 1996.

También lee: Se lanzan contra Shakira por presumir baile sin cubrebocas



La cantante conmovió al público con su innovadora forma de mover las caderas, habilidad que aprendió desde los cuatro años cuando comenzó a practicar danza árabe. Hoy es poseedora de 11 álbumes de estudio y ha realizado siete giras mundiales, además es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial.

También lee: Filtran video donde Shakira y Alejandro Sanz coquetean

El disco fue certificado como disco de platino en países como Argentina, México y Chile y obtuvo reconocimiento Diamante en su natal Colombia, que vendió un millón de copias y en Brasil, donde se lanzó una versión en portugués.

A través de redes sociales la cantautora celebró compartiendo las menciones de sus fans y además lanzó una colección especial de mercancía oficial en honor a la fecha, con bolsas, sudaderas y playeras.

También lee: A sus 43 años, Shakira enloquece a fans con bikini y al natural

Hoy el video de la canción "Pies descalzos" tiene más de 28 millones de reproducciones y en redes sociales los fans hicieron tendencia la celebración compartiendo fotos y videos de sus discos y cassettes, que atesoran como recuerdo del ayer.



El disco también se encuentra disponible de forma streaming en distintas plataformas digitales. En Spotify Shakira tiene más de 26 millones de oyentes mensuales.

al