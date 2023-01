Shakira: El peor consejo que recibió la cantante fue de su exsuegra

A raíz de la ruptura entre Shakira y Piqué, los fanáticos no han perdido detalle a los constantes bombazos y tiraderas de la expareja, pues incluso los suegros de la cantante han quedado “salpicados” con la polémica.

Recientemente, Montserrat Bernabéu, madre de Piqué, fue criticada tras circular un video en el que aparentemente calla a la colombiana poniéndole un dedo en la boca durante un evento público, ahora usuarios recordaron el grave error que cometió la famosa por seguir un consejo estético de Bernabeu.



Imagen ilustrativa del 2018. Foto: EFE/Carlos Dur·n Ara˙jo

Lee también: Maite Perroni muestra su pancita de embarazo, de ¿7 meses?

Resulta que en el 2012, la intérprete de “Ojos Así” admitió públicamente que uno de los peores errores en su vida fue cortarse el cabello luego de que Montserrat le hiciera el comentario.

"¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo", dijo en entrevista para “Vogue”, en aquel entonces.

Lee también: Roberto Palazuelos le manda mensaje de despedida a Andrés García: "A él le lavaron el coco"

Shakira portaba un look rubio y corto: "Esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo! Creo que está muy maltratado', y yo (dije) 'ah, ajá'. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos", dijo riendo.

Si bien en años posteriores la colombiana no volvió a tocar el tema, actualmente y en medio de la batalla mediática, el suceso levantaría especulaciones sobre la "incómoda" relación que llevaba Shakira con su suegra, desde ese año.

Precisamente, ambas se encuentran en el ojo del huracán debido a que la prensa catalana señala a los padres del deportista como cómplices de su amorío con Chía, además la estrella dedicó un verso a su exsuegra en su última canción.

Tras el éxito de "Music Sessions, Vol. 53", Shakira mandó a poner un muro para separar su casa de la de sus suegros y no olvidemos que colocó la estatua de una bruja de tamaño real en su balcón que causó revuelo, ya que un periodista español aseguró que estaba puesta de manera estratégica para mirar hacia el terreno de los abuelos de Milán y Sasha.



Foto: Archivo El Universal

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.