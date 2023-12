La fe mueve al mundo y a muchos famosos también, quienes no pueden separar su vida artística de sus creencias religiosas y, sin ninguna reserva, comparten su amor por Dios y Jesucristo en sus canciones, muchos de los cuales, así como millones de personas alrededor del mundo, celebran la Semana Santa .

Es por ello que en esta ocasión haremos un repaso de algunos cantantes que, entre sus prioridades, está el poner su religión sobre sus letras.

Ricardo Montaner

El cantautor argentino es uno de los famosos que no esconde su fe, al contrario, forma parte de su carrera artística, tanto que no se ha limitado en sacar sencillos religiosos, sino que su más reciente álbum de 2021, llamado “Fe”, está dedicado a alabanzas hacia Dios y Jesucristo.

El cantante creció dentro de una familia religiosa y asistió a escuelas cristianas, así que en varias ocasiones ha comentado que siempre estuvo rodeado por Dios, pero fue en una visita que hizo a un hospital cuando su vida se volcó por seguir a Jesucristo con gran devoción.

“Hace 28 años, el mismo año que nació mi hijo Mauricio, cuando fui a dar un concierto en Montevideo, Uruguay, me tocó vivir una experiencia con un niñito de 10 meses al que fui a visitar a un hospital. Estaba desahuciado y lo iban a desconectar. A partir de esa oración que hice por su sanación al lado de sus padres se produjo un momento sobrenatural de cura que fue obra de Dios. Recuerdo que regresé a Venezuela, me arrodillé frente a mi esposa y su pastora y les pedí que me ayudaran a aceptar a Cristo como mi salvador”, comentó durante una entrevista a La Nación.

En esa historia, que ha compartido a diferentes medios de comunicación, el artista ha dejado en claro que su fe y creencia por “El Salvador” como cristiano evangélico es tan profunda que por ello se la ha trasmitido a sus hijos, Mauricio, Ricardo, Evaluna y ahora, su yerno Camilo, con quienes ha cantado con géneros musicales modernos canciones religiosas como la de “Amén”.

Yuri

Otra famosa que rige su vida de acuerdo a las reglas de Dios y de Jesucristo es Yuri, quien bajo la fe cristiana evangélica se ha dedicado a cantar canciones religiosas durante gran parte de su carrera artística.

Fue en 1994 cuando a la cantante mexicana le detectaron tumores en las cuerdas vocales, lo cual la llevó a caer en depresión, y una de sus salidas a los problemas de salud, ha comentado en diversas ocasiones, fue abrazar a Dios, desde entonces es una fiel devota.

"Gracias a Dios soy una mujer que tengo mis tiempos. Así como doy tiempo a mi carrera, le doy tiempo a mi familia y me doy tiempo para meditar la palabra de Dios, para estar a tiempo con Dios", comentó en una ocasión a Emol, un medio chileno.

Fue un cambio muy drástico para Yuri, quien a inicios de su trayectoria aparecía con poca ropa y se comportaba muy diferente a los dogmas establecidos por la religión; incluso posó para la revista para caballeros “Playboy”, razón por la que ha sido muy criticada.

Pese a ello, la intérprete de “Maldita primavera”, compagina su vida artística comercial con su vida como cantante religiosa y así como lanza discos para competir en las listas de popularidad, también lanza álbumes de música religiosa.

Roberto Carlos

El cantante brasileño Roberto Carlos también se ha caracterizado por ser una persona muy devota a Dios y a Jesús, como católico, así lo ha demostrado en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria artista al interpretar varios temas que incluso han sido parte del soundtrack de la vida de muchas personas, como su éxito, “Jesucristo”.

Otra de las canciones del compositor que hizo historia y se convirtió en el himno de Juan Pablo II durante su visita a México en 1979, fue la de “Amigo”. La leyenda cuenta que, mientras ensayaba el coro de niños del Instituto Miguel Ángel y del Colegio México, quienes serían los encargados de cantarle al pontífice durante su visita, uno de los niños, ya desesperado por tantos ensayos, gritó: “¿Por qué no cantamos ‘Amigo’? El Papa dice que los niños somos sus amigos”. Fue así que escogieron ese tema para su repertorio y el que pasaría a la historia como uno de los más queridos por los creyentes.

A comparación de la fe ciega de otros cantantes, Roberto Carlos también se ha caracterizado por ser un crítico de la religión y cuestionado en diversas ocasiones los dogmas de la religión. Así sucedió durante su canción “Seres humanos”, en 2002, en la que, al hacer un rap, lanzó una crítica a diversas religiones y cuestionó sus actos, aunque sigue alabando a Dios y es un fiel creyente. "Católicos, judíos, espiritistas y ateos somos maravillosos.

Al final, todos somos hijos de Dios", dice una de las estrofas. Fermín IV El mexicano y exintegrante de Control Machete, quien dejó temas como “Sí señor” y “¿Comprendes, Mendes?”, que se han convertido en clásicos del rap latinoamericano, dejó todo el éxito y la fama para convertirse en un pastor de una iglesia cristiana. El cantante por un tiempo se alejó de los escenarios para dedicarse a predicar y seguir su fe junto a su familia.

Pasaron varios años para que continuara como cantante, pero ahora con música inspirada en Dios y Jesucristo, siguió en su faceta de rapero, pero con letras más amables y positivas. “Mucha gente me preguntaba si fue difícil dejar los escenarios para ser pastor, y por eso hice la canción ‘Fácil’, para decirle a la gente que fui guiado a la verdad, lo abracé y lo dejé todo, lo que me podían quitar, la salvación de mi alma con su muerte conquistaba”, dijo a un medio de comunicación.

Juanes

El cantante colombiano también se suma a la lista de fieles creyentes que defienden su fe a cualquier precio, y es que no es que siga una religión en específico como otros artistas, sino que él se ha declarado un fanático de Jesucristo, de interpretarlo a su propia manera.

Una de las canciones más exitosas del cantante ha sido “A Dios le pido”, la cual ha sido considerada por muchos como un himno de paz en toda Latinoamérica, debido a que es una oración alegre que pide que Dios bendiga y proteja a las familias, hijos y seres más cercanos. Durante una entrevista comentó sobre cómo lleva sus creencias y su amor por Jesús, además del por qué una persona llega a tener miedo y cómo se soluciona si se tiene fe.

"Respeto profundamente las religiones, pero yo sigo mi manera particular de conectarme con Dios y mi música siempre ha tenido ese elemento espiritual. Siempre he sido una persona creyente, fanático de Jesús, pero lo interpreto como quiero…Cuando se te mete el demonio es cuando tienes miedo. Si esto pasa uno se pone mal y empieza a hacer cosas que no están bien. Cuando uno tiene fe, cree en sí mismo y es positivo, las cosas mejoran", dijo a El tiempo.

Farruko

Quien recientemente dejó todo atrás y hasta se arrepintió por el tipo de letras que cantaba fue el reggaetonero Farruko, quien dejó sin palabras a miles de fanáticos durante un concierto en la FTX Arena de Miami, a inicios de este 2022, en donde se negó a cantar “Pepas”, uno de sus grandes éxitos y considerada la Canción del Año 2021 según la revista Time. Después de un explosivo espectáculo, el cantante detuvo el concierto en una de las canciones más esperadas de la noche y empezó a predicar. Sus fanáticos quedaron atónicos cuando escucharon cómo le pidió perdón a Dios por las letras de sus canciones.

“No sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones... yo no me siento orgulloso de eso, ¡sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño! Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, expresó durante su show.

También señaló que no es que ya se hubiera convertido en alguna religión ni nada, sólo que tuvo un encuentro con Dios que lo hizo reaccionar. “Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y él lo hizo tocar el fondo y besar el piso”, dijo ante miles de asistentes. Ahora, el cantante se está concentrando en alzar las manos hacia Dios y Jesucristo y cantar temas religiosos al lado de miles de creyentes.

jgt