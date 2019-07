Se está juzgando muy fuerte al "Chapo": Eric del Castillo

El actor Eric del Castillo considera que se está juzgando muy fuertemente en Estados Unidos al narotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”.

En 2015 su hija Kate del Castillo y el actor Sean Penn tuvieron un encuentro con el líder del Cártel de Sinaloa -cuando era prófugo de la justicia-, mismo que salió a la luz un año después por un artículo publicado en la revista Rolling Stone.

Eric comentó además que Kate ya está pagando la deuda que tiene con hacienda.

“Un año faltará o dos cuando mucho (para saldar la deuda) pero sigue pagando su error de pretender hacer algo con alguien sumamente difícil”, comentó el actor.

“Un personaje difícil que últimamente lo han juzgado muy fuerte en Estados Unidos, no trato de defenderlo pero yo agradezco a él que respetó a mi hija y me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua que espero que no sea así”, dijo tras ofrecer la función número cien de la puesta en escena Terapia Divina.



El histrión recordó que en aquel momento, antes de que saliera a la luz el contacto de su hija con Guzmán él no sabía nada.

“Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad, rodeada de gente armada y de él y que la haya respetado. No, nunca nos dimos cuenta de nada, (Kate) lo hizo muy bien, a escondidas y sin que nadie se enterara pero eso ya eso ya pasó bendito sea Dios todo está en orden”.

Además de su trabajo en teatro Eric del Castillo se encuentra trabajando en la segunda temporada de La doña compartiendo créditos con Aracely Arámbula y asegura estar lleno de trabajo tras salir de Televisa.

“Terminé mi exclusividad con Televisa, sentí que se caía el mundo pero no, al contrario, se abrió un horizonte enorme, ya me están esperando en otros lugares, muy contento”, dijo.

El actor está emocionado por el estreno de la puesta en escena “The way she spoke” que su hija Kate protagonizará en Broadway y que, explicó, es un monólogo en el que la actriz dará vida a varios personajes y será hablado en inglés. Espera que el montaje llegue a México pero en una versión en español.

“La pobre sí tiene miedo de estrenar, es mucha responsabilidad. Le tiene miedo al idioma, hay que pronunciar bien y toda esa onda. A decirle ‘ánimo hijita, siempre sales adelante’”, compartió.

maf