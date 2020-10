Roger Waters, McCartney y otros conciertos que sí llenaron el Zócalo

Todo cabe en el Zócalo capitalino sabiéndolo acomodar: desde manifestaciones hasta conciertos multitudinarios.

Y es que la Plaza de la Constitución es, según explica la página oficial de la alcaldía Cuauhtémoc, la segunda más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, ocupa una superficie casi de aproximadamente 46 800 m² (195 m x 240 m), según cifras oficiales y ha logrado albergar desde 300 mil fans de Roger Waters hasta los 153 mil integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que, según los números ofrecidos a través de su cuenta oficial de Twitter, este fin de semana se manifestaron.

Las demandas políticas se han escuchado tanto de mexicanos como de extranjeros.

También lee: El video que muestra en 30 segundos las 5 horas de FRENAAA en el Zócalo

Roger Waters hizo que más de 170 mil asistentes corearan "Shine on you crazy diamond" el 1 de octubre de 2016, y alzó los reclamos hacia el presidente Donald Trump en "Pigs (three different ones)", mientras flotaba un gran inflable con forma de puerco sobre las personas.

Según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta cerca de las 22:00 horas el número era de 170 mil; sin embargo en la cuenta de YouTube oficial del exPink Floyd asegura haber alcanzado las 300 mil almas quienes cubrieron el Zócalo y calles aledañas.



Imagen de archivo de gente en calles aledañas al Zócalo durante el concierto de Roger Waters en vivo. Foto: Archivo El Universal

Años antes, en 2012, Paul McCartney hizo lo propio reuniendo a más de 260 mil. El exBeatle acompañó a su público a celebrar el Día de las madres de manera gratuita mientras, que en 2009 el mexicano Vicente Fernández demostraba que también la música regional mexicana tiene su público y es mucho.



Imagen de archivo de gente esperando el concierto de Paul McCartney. Foto: Archivo El Universal

También lee: Paul McCartney colapsa el Zócalo

Según publicó aquella vez EL UNIVERSAL, "Chente" rompió récord al reunir a más de 219 mil personas presentándose bajo ese formato por primera vez en su carrera, superando con sus clásicos "Por tu maldito amor" y "Lástima que seas ajena" la meta que había colocado Shakira en una noche de 2007.



Foto de archivo del concierto de Vicente Fernández en el Zócalo. Foto: Archivo El Universal

Alejandro Fernández, Residente y hasta Café Tacvba son otros de los artistas más reconocidos que han hecho resonar su música más allá de la Catedral Metropolitana. Pero si uno destaca no por la cantidad de público sino por su duración es Juan Gabriel, pues en el año 2000 el Divo de Juárez cantó por más de cuatro horas.



Juan Gabriel cantó durante cuatro horas en el Zócalo. Foto: Archivo El Universal

nrv