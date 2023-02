Ricardo O’ Farrill debuta en el doblaje con un personaje muy perro

Ricardo O’ Farrill ladrará en cine, y eso, porque presta su voz a un perrito abandonado por su amo en la película "Hijos de perra", que estrenará en junio próximo, pero cuyo tráiler acaba de ser lanzado públicamente.

“Lo más divertido es que pude decir groserías”, comenta feliz el standupero, sobre esta cinta que no es precisamente para niños.

En inglés la voz de Reggie, un can que busca regresar a su hogar y se une a otros para buscar venganza, pertenece a Will Farrell, quien le dio de cierta manera el estilo que se oirá en español.

“Él tuvo la idea de cómo pensaría un perrito y es como medio inocente, pero sin caricaturizarlo, sin fingir la voz, una voz de adulto y fue agregarle mi estilo”, cuenta O’ Farrill.



En la cinta el standupero da voz a un perrito abandonado Foto: YouTube

“Hay unas groserías que me dejaron meter y eso me sorprendió y gustó. No es una película para niños, hay cosas chistosas que si un niño viera no sería fácil explicarle, hacen de todo, están en Las Vegas”, adelanta.

"Hijos de perra" ("Strays", título original), es dirigida por Josh Greenbaum , quien también produce al lado de Louis Leterrier y Phil Lord.

En la versión en español, además de O’ Farrill, está Carlos Ballarta como Bug, un perrito que intenta hacer ver a Reggie que probablemente su dueño no es una buena persona y Michelle Rodríguez.

Durante el doblaje y debido a su poca experiencia, a Ricardo le tuvieron que tener algo de paciencia para lograr el proceso.

“Lo bueno es que desde arriba venía la indicación de que existiera libertad en el doblaje, eso me ayudó mucho”, apunta.

La más reciente participación del standupero en cine fue hace cinco años cuando formó parte de la comedia romántica "Recuperando a mi ex".

“Yo sigo queriendo, pero pienso que sino me quedo en un casting, hay un actor que se quedó y no pasa nada”, comenta.

