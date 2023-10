Reviven video donde esposo de Gloria Trevi la trata mal arriba del escenario

Cuando Gloria Trevi vivía el momento más próspero de su carrera, nadie se imaginaba que detrás de los escenarios vivía en la escasez y privada del dinero que ganaba gracias a las giras y los álbumes que sacaba, pues su productor Sergio Andrade era quien administraba su dinero, del que nunca pudo disfrutar. En esa época también vivió el abuso y manipulación de su exrepresentante, por lo que sería acusada de abuso, secuestro y corrupción de menores. Sin embargo, un video que han revivido sus fans sugeriría que su actual esposo, Armando Gómez, no tiene el mejor de los tratos hacia la intérprete de "Y todo me miran".

La historia de "la Trevi" es bien conocida, debido a la polémica que representó en el 2000, cuando se dio a conocer que ella y María Raquenel Portillo, quien era conocida como "Mary Boquitas", habían sido manipuladas por el productor musical desde que eran unas adolescentes y que con el tiempo, había producido actor de coerción para que persuadieran a jóvenes fanáticas de la cantante de "Pelo suelo" a unirse a la supuesta academia de preparación artística, en la que Andrade las obligaba a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y cuando todavía eran menores de edad.

A pesar de que tanto Trevi como Portillo fueron absueltas de los delitos que fueran acusadas a principios de siglo, obteniendo su libertad, pasaron cuatro años en prisión, lapso en el que Gloria conoció a su actual esposo, Armando Gómez, quien fue uno de sus representantes legales y aunque, al principio, ninguno de los dos creyó que se enamorarían, con los años construyeron una historia de amor que los mantiene juntos hasta el día de hoy.

Sin embargo, un video que data de años atrás ha sido viralizado por las y los seguidores de la cantante, pues en él queda evidenciada una pelea que existió entre ella y Armando, que más que discusión, pareciera ser un reclamo de parte de él, pues sin importarle que la cantante regiomontana estaba en medio de uno de sus conciertos, subió al escenario y comenzó a hablarle de manera altisonante y moviendo sus manos con ademanes que denotaban violencia corporal.

Este no es el único material que demostraría la personalidad impulsiva de Gómez, pues durante uno de los episodios de "A toda Gloria", reality show del 2014 que mostraba el día a día de la cantante, hay una escena donde el esposo de Trevi avienta el teléfono móvil de la cantante al agua, pues se encuentran disfrutando de una cita con vista al mar; la cantante no pierde la calma, le expresa que no le gusta que discutan, y aunque Armando coincide con ella, le revela que a veces lo desespera.

Entre los comentarios de las y los internautas lamentan que la cantante siga patrones, después de todo el sufrimiento que vivió cuando su carrera estaba debajo del control de Andrade, sin embargo, hasta el momento ni la cantante ni Armando han hecho un pronunciamiento en relación del video.

