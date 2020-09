Redes útiles, pero esclavizan: Kaia Lana

La cantante Kaia Lana comenta que las redes sociales son muy útiles, pero esa necesidad ha esclavizado en cierto punto a la sociedad, al grado de forzar a las personas a publicar constantemente para llamar la atención y no ser olvidados o desaparecer, especialmente si una persona es figura pública.

La intérprete mexicana que busca posicionarse en las listas de popularidad de música piensa que aunque antes sólo los artistas se concentraban en su música, eso ya no es suficiente, pues ahora la nueva era de la digitalización e inmediatez le añadió otro tipo de actividades.

“A veces siento angustia, digo ‘uy hoy no subí nada, o se me pasó subir una historia’, pero sí es un tema que te quita muchísimo tiempo”, dijo.

“Mucho de lo que hago a diario es estar presente, subiendo cosas, mandando mensajes, tik toks, y poco a poco se ha incrementado la respuesta, tengo muchos seguidores y estoy muy feliz de hacerlo”, ahondó.

Pareciera que ahora la fama de una persona dependiera de los seguidores o likes que recibe y esa es una presión que los artistas sufren, pero también existe ese acercamiento con los fans que deben tener las figuras públicas, señaló Lana.

“Me preguntan a veces: ‘¿y has estado componiendo muchísimo? ‘pues no, he estado en redes’, no sabes cómo te consume, un día dije voy a contestar todos los mensajes que tenía y me tardé como cinco horas en el celular, me fascina leer los mensajes, pero quita mucho tiempo y luego la gente se ofende porque no respondes”, indicó.

La cantante considera que debería de haber clases en la escuela sobre este cambio que vive la sociedad, sobre todo los niños que se ven expuestos a esta inundación de información que arrojan las redes, pues hay muchas cosas que pueden afectar su autoestima.

“Se ha vuelto un mundo, una vida, nuestra manera de conectar con la gente; en la escuela nos deberían de enseñar muchas cosas, dar unas clases de autoestima, de relajación y meditación; siento que debería haber una edad para tener redes”.

Kaia promociona su cuarto sencillo “Se me olvidó olvidarte”, disponible en las plataformas digitales, compila material y hace videos musicales para que, en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan, pueda ofrecer a sus seguidores un espectáculo sin igual.