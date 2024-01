Reclamo de Ryan Gosling por las nominaciones de "Barbie" al Oscar, entre lo más leído de la semana

Reclamos, burlas, cuestiones legales y anuncios bienvenidos, fue lo que permeó al mundo del entretenimiento en la semana que concluyó.

“No hay Ken sin Barbie”. Fue la frase que cimbró al mundo la semana pasada, elaborada por Ryan Gosling, como una especie de reclamo por no ver a su compañera y amiga Margot Robbie, en las nominaciones al Oscal. Él, en cambio, si fue contemplado en la categoría de Actor de Soporte. Por medio de un comunicado oficial, el histrión también se dijo decepcionado por no ver a la directora Greta Gerwing en la terna final de su categoría, recordando que tanto ella como Margot eran las responsables de la cinta taquillera de 2023.

¿Qué pasó con Yuya?

La influencer Yuya, con más de 16 millones de seguidores en redes sociales, tuvo que aguantar una serie de memes por una foto que subió dentro de un paquete de imágenes sobre momentos en que había sido feliz. La imagen que provocó todo el barullo fue una foto de ella de frente con los ojos ligeramente enrojecidos, los cuales fueron aprovechados por usuarios diciendo que quizá estaba bajo el influjo de una sustancia, comparándola con personajes de Los Simpson y Los caballeros del zodiaco.

Algo no anda bien con Los Temerarios

Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba de pleito legal por el nombre. Pero no entre ellos mismos, sino con un ex integrante del grupo Los Temerarios, quien anda usando el nombre sin autorización. Resulta que Carlos Ábrego utiliza el apelativo de “El Temerario Menor”, lo cual no puede hacer porque lo liga directamente a la agrupación, cuando desde hace tiempo no es así. El abogado de los hermanos, Guillermo Pous, advierte que el caso puede terminar en cárcel para Ábrego.

Sheynnis Palacios cautiva

Todo cambia y en los concursos de belleza también. México será una base importante de ello, luego de la alianza del certamen Miss Universo con Legacy Holding, propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, que tendrá el 50% de la propiedad. El acuerdo fue celebrado por la actual reina de belleza mundial, la nicaraguense Sheynnis Palacios, quien además dijo tener raíces mexicanas. Se pretende crear un museo que muestre las más de siete décadas del concurso.

Foto: AP

