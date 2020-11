Además del trabajo minucioso que hubo detrás del proyecto de RBD, la suerte fue fundamental para el éxito que tuvo, así lo comentó el productor Armando Ávila dentro del marco de las actividades de la “Expo Compositores 2020”.

“Yo siento que fue la mezcla de muchas cosas, creo que fue el momento correcto para que hubiera un grupo como ellos, pienso que las canciones de Carlos Lara, Pedro Damián, mis canciones y lo que hacíamos con todo el equipo, cuidábamos minuciosamente la selección de temas, sabíamos el target, el público al que iba dirigido esto y al final dio buen resultado”, dijo.

“…pero también el factor suerte es fundamental y tuvimos mucha suerte la verdad, si en la primera junta que tuvimos con RBD me hubieras dicho que terminarían vendiendo 12 millones de copias jamás lo hubiera creído, me sorprende que ahora que se están volviendo a juntar, están de nuevo rompiendo récords y eso es una prueba de que los chavos traían una imagen, carisma, que conectó con el público, pero el trabajo que hubo detrás también tuvo mucho que ver y el resultado nos sigue dando sorpresas”, ahondó.

El productor de artistas como Cristian Castro, Anahí, Moenia, Pandora, Reyli, Edith Márquez, David Bisbal, Aleks Syntek, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Shaila Durcal, Luis Fonsi, Belinda, La Quinta Estación, Moderatto, RBD, Carlos Rivera y muchos más, también puntualizó que dentro de su experiencia en la Industria de entretenimiento no podría explicar cómo saber si una canción o género se hará tendencia, lo importante es que el producto sea exitoso.

“Nuestra industria está llena de sorpresas, de repente la brújula cambia, o la dirección cambia de golpe, yo podría decir que a lo mejor el urbano ya hubiera pasado, pero sigue súper presente y no lo digo en mal plan, porque este en contra, sino al contrario estoy muy agradecido porque he tenido grandes éxitos en ese estilo, y simplemente yo estoy preparado para el estilo que venga, hace poco produje a Raymix y Paulina Rubio y me j que era cumbia, entonces para donde vaya la música estoy preparado”, explicó.

Por otro lado, el también compositor explicó que no es fácil lo que hace y llegar a donde está, pero para las nuevas generaciones que quieran dedicarse a producir, les aconseja no rendirse y tocar muchas puertas.

“Tocar puertas, hacer lo imposible porque escuchen tu canción, muchas veces los autores nos desesperamos y no nos damos cuenta que a lo mejor no le estamos enseñando a la persona correcta la canción, así que hay que tocar muchas puertas, ya después cuando logras conectar un hit, se vuelven más sencillas las cosas y es más fácil que tu canción llegue a esa junta en donde van a escuchar canciones y si tu canción es buena la van escoger”, expuso.

“También tienes que ser psicólogo porque muchos artistas vienen aquí y se ponen vulnerables, ponen sus frustraciones o aquí es donde se sienten seguros, entonces tienes que ser psicólogo y ponerte de parte del artista, hacerle ver que tu estas para hacerlo brillar, yo he logrado hacerlo, todos mis artistas regresan conmigo, gracias a Dios porque logramos una conexión bonita”, profundizó.

En otro tema, durante la celebración de “Expo Compositores 2020”, se llevó a cabo un panel especial con promotores y empresarios de la Industria del entretenimiento, quienes expresaron las dificultades por las que han atravesado durante la pandemia.

“Nos tomó por sorpresa en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos, porque si somos el país número uno pero también somos el país número uno de la pandemia, donde hay más contagiados que ningún otro país y eso nos ha puesto en una situación muy caótica, esperamos que ahora que empiecen con las vacunas podamos salir de esta, saludables y con muchas ganas de trabajar, debemos ponernos creativos y crear estrategias y alianzas entre promotores y representantes de grupos, dueños de salones, porque vamos a ‘reempezar’ los negocios, pero económicamente apretados, porque el entretenimiento somos la última parte que será reactivada siempre en estas situaciones”, señaló Pedro Zamora, Presidente Promotores Unidos USA.

Todos los participantes del panel coincidieron en que esperan que la vacuna contra el Covid-19, pueda sea la luz después del túnel y con ello puedan recuperarse y empezar a levantarse, después de meses de no poder hacer nada.

“Definitivamente no contábamos con esto y hemos hecho un trabajo lo mejor que podemos para sobrevivir en todos los aspectos, en California y en la parte sur de Estados Unidos, todo ha estado cerrado, así que si hemos sufrido y seguimos sufriendo en la parte de bailes, conciertos y espectáculos y en la cosa artística de grabaciones, porque también es muy difícil hacer promociones, pero no hay de otra que seguir adelante, seguir luchando y esperar que con la vacuna podamos lograr después de algunos meses lo que el espectáculo era antes”, dijo Abel De Luna, miembro de la Mesa Directiva.

Mientras que Erasmo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, remarcó que todo esto les ha dejado una gran enseñanza y como resultado se verá que la Industria del entretenimiento de va a humaniza más.

“Nos deja una gran lección esta pandemia dentro del espectáculo, siento que van a cambiar muchas cosas, nosotros que nos dedicamos a representar artistas, pues ya les está cambiando el chip, ahora que se vino la pandemia tratamos de conocernos más nosotros como trabajadores del espectáculo, de colaborar más entre nosotros…esto no va ayudar mucho a revalorar muchas cosas que quizás veníamos haciendo quizás mal o bien, pero siento que esta industria se va a humanizar más en estos tiempos que vienen”, dijo.

Las actividades finalizaron con un concierto virtual del compositor Carlos Macías, quien deleitó a la audiencia con temas como “Nos quisimos”, “Basta”, “Amarte así” y “Trova y canto”.

