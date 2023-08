¿Qué ver?: Si no pudiste ir al The Eras Tour, dos conciertos de Taylor Swift para ver en streaming En el programa “Tiny Desk”, de NPR Music de 2019, y en el concierto "Folklore sesiones en Long Pond Studios", de 2020, puedes revivir momentos memorables de la cantante estadounidense

Uno de los conciertos imperdibles de Taylor Swift es el que ofreció en octubre de 2019. Se trata de un mini concierto acústico de 28 minutos donde únicamente con guitarra en mano o piano interpreta temas como "The man" y "All too well".