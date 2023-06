¿Qué ver?: La escena de "En busca de la felicidad" que fue más triste en la vida real

Mucho antes de que el mundo cancelara a Will Smith por la bofetada que le dio a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar en 2022, el actor era uno de los más amados de Hollywood y además de su lado cómico, había demostrado que también tenía madera para interpretar roles más dramáticos.

Uno de esos roles fue en la película "En busca de la felicidad", de 2006, basada en la historia real de Chris Gardner, quien pasó de ser un indigente a cargo de su hijo, a convertirse en un corredor de bolsa multimillonario.

En el filme se retrata esta historia, en la que vemos al personaje de Will Smith (también llamado Chris) buscar cada día un lugar para dormir con su hijo, mientras busca que su trabajo funcione y logre tener dinero para una casa.

En esa travesía sucede una de las escenas más dolorosas del filme: cuando Chris y su hijo (interpretado por el hijo real de Will, Jaden Smith) se encierran en un baño para pasar la noche pero una persona de seguridad llega a golpear la puerta y ellos deben guardar silencio para que no sepa que están ahí; todo esto mientras Will atranca la puerta con su cuerpo y con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, como el propio Chris ha contado en entrevistas, la historia en la realidad es más dura, pues si bien en el filme el hijo de Will era un niño de cinco años, en la vida real, el hijo de Chris era un bebé de un año.

"Mi hijo tenía 14 meses, eso cambia todo, él seguía en pañales", relató hace años al programa "The saturday night show".

"Hay una escena en la película que se desarrolla en el baño y Will y su hijo crean este mundo alternativo en el que están y juegan este juego de buscar una cueva dónde pasar la noche. Yo tenía un juego que jugaba con mi hijo y era muy simple, se llamaba 'shh' y eso significaba que no importaba qué dijeran del otro lado de la puerta, no importaba qué tan fuerte golpearan la puerta, no estábamos ahí, éramos invisibles", añadió.

Es así, que ahora que volvamos a ver la cinta, podemos imaginar al verdadero Chris con un bebé en brazos tratando de esconderse para dormir en un baño público.

Afortunadamente las cosas salieron bien para él, y además de triunfar en la bolsa, se convirtió en millonario y conferencista, mientras que la película es un buen ejemplo de un padre que, aunque en un inicio mete la pata con su hijo, al final logra entender lo que significa ser padre, una buena opción ahora que este fin domingo en México se celebra el Día del Padre.

¿Dónde?: Netflix