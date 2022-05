¿Qué ver?: El maestro Jedi regresa con “Obi-Wan Kenobi”

¿Cuándo?: A paritr del 27 de mayo

¿Dónde?: Disney+

Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader en esta serie limitada que retoma a los personajes de la franquicia Star Wars para una nueva aventura.

La historia está ambientada 10 años después del “Episodio III: La venganza de los Sith” con Obi-Wan protegiendo a Luke Skywalker desde lejos. Sin embargo, su presencia en Tatooine pondrá al niño en peligro, ya que los Inquisidores están a la caza del Jedi que escapó de la Orden 66.

Como tal, el tío de Luke (Owen), se opone a la participación de Obi-Wan en la vida de su joven protegido y debe interponerse en el camino de la inquisidora Reva cuando esta comienza a hacer averiguaciones que podrían significar problemas para su sobrino… también hay rumores de que aparecerán tanto la Princesa Leia como un clon interpretado por Temuera Morrison.

Si bien los fanáticos de Star Wars están esperando ante la posibilidad de ver a dos de los personajes más icónicos de la franquicia regresar para “Obi-Wan Kenobi”, que se estrena este 27 de mayo por Disney+, hay una nube del lado oscuro: este nuevo programa sólo es una serie limitada de seis episodios, lo que significa que eso es todo lo que habrá.

¿Qué dicen los expertos? Buscando cualquier esperanza de que en un futuro tenga una continuación, esto parece poco posible, al menos así lo ha declarado la directora Deborah Chow y el escritor Joby Harold.

"Sí, no sé si es una historia más allá de la que estamos contando ahora. Con estas cosas, siempre pensamos en ella como una serie completa con un principio, un medio y un final. Esa es la tradición de esas grandes historias míticas de Joseph Campbell de las que nació y que George (Lucas) construyó. Mucho lo pensó de esa manera, como su propia historia, su propia narrativa, su propio viaje para este personaje entre el Episodio III y el Episodio IV”, dijo Harol.

El regreso de Ewan al personaje fue anunciado oficialmente en el evento D23 de Disney en agosto de 2019 y nadie estaba más feliz de escuchar la noticia que la estrella del programa.

“Fue difícil guardar el secreto porque me criaron para decir la verdad, y estaba en una situación en la que realmente no se me permitía. Los estudios y las grandes franquicias quieren mantener todo muy en secreto y lo más cerrado posible, y con razón", comentó McGregor.

“Obi-Wan Kenobi” es uno de varios títulos de “Star Wars” que se transmitirán exclusivamente en Disney+. El servicio de transmisión comenzó a funcionar con "The Mandalorian" en 2019, que regresó para una segunda temporada el año pasado (se está preparando una tercera temporada).

También se está preparando un espectáculo centrado en la ex Jedi Ahsoka Tano y una serie de "Rangers of the New Republic", entre otros.

melc