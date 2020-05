Presidencia tenía permiso: albacea

Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentó un precedente al pedir los permisos necesarios para compartir “Amor eterno”, de Juan Gabriel el Día de la madres y que, debido al contexto en el que se pidió la canción, nada se le cobró al gobierno por utilizarla.

“La figura máxima de representación de nuestro país deja un precedente al dirigirse con absoluto respeto y reconocimiento a los derechos de autor y derechos anexos; dio indicaciones para pedir autorización y usar el tema; es un parteaguas porque es común que los políticos que, cuando están en campaña, usan canciones o versiones de canciones en donde dicen que como no hay un lucro, no tienen que pagar, lo cual es absolutamente falso porque siempre hay un lucro, con este ejemplo queda claro que siempre se tiene que pedir autorización, aunque no exista un interés económico”.

Pous explicó que el video estuvo bloqueado por un rato debido a que había permiso para transmitir la canción, mas no para usarlo posteriormente en las redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter.

“Se volvieron a poner en contacto con nosotros los de comunicación social de la presidencia y se les explicó que la autorización que pidieron era para transmitirlo, pero no para ponerlo a disposición (existen varios tipos de permisos), y se les dio para que pudieran mantenerlo las siguientes 24 horas. y que estuviera en plataformas digitales, por eso se desbloqueó el video”.

En cuanto al cobro por este tipo de permisos, expresó:

“También nos preguntaron por el costo pero la decisión unánime de la compañía discográfica, del director musical, de la Sociedad de Autores y Compositores de Música y de nosotros fue que no se cobrara por el gran tributo que hacen a Juan Gabriel, era una buena oportunidad, muy sensible por la situación del país, del mundo y además, era celebrando el Día de las madres, valía la pena sumarse al esfuerzo y no se cobró nada”.