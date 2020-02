¿Podría haber romance entre Yahir y Belinda?

Aunque lo han negado anteriormente, tal parece que la llama de la atracción está encendida, ahora que ambos forman parte del elenco principal del musical Hoy no me puedo levantar, pues no sólo comparten escenario sino una amistad que luce fuera de los flashes. Nos cuentan que no se despegan y Yahir cuida mucho a su compañera, además de que lo ven visitar constantemente el camerino de Belinda.

Lluvia de halagos para Chaparro

Omar Chaparro tiene poder de convocatoria, no sólo de la prensa sino de sus fans. Durante la presentación de su álbum Como caído del cielo, realizada en un restaurante de Polanco, al momento de hacer las preguntas en la rueda de prensa, más de uno se deshacía en piropos para el cantante, poniendo en duda si se trataba de reporteros o de fans. Al finalizar el evento muchos de los asistentes en seguida se avalanzaron hacia el también cantante para tomarse la clásica selfie.

Una bioserie del secretario de Juanga

Al parecer las bioseries no acaban y a esta lista se une una nueva, la de Joaquín Muñoz. ¿Quién es Muñoz? Fue el secretario particular de Juan Gabriel y quien hasta hace unas semanas decía que el Divo de Juárez estaba vivo. Una televisora con base en Monterrey será la señal que quiere llevar a cabo esta serie y se dice que el enfoque que quieren darle es toda su relación con Juanga.